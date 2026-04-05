Confirman tres muertos por el temporal en Tucumán: graves inundaciones tras las intensas lluvias

Un devastador temporal azotó a la provincia de Tucumán durante el último fin de semana y dejó un trágico saldo de tres víctimas fatales. Las copiosas lluvias torrenciales provocaron severas inundaciones que desbordaron canales y anegaron calles en distintas localidades. En este dramático contexto, una pareja que regresaba de un casamiento y un niño de apenas 12 años perdieron la vida en diferentes circunstancias.

Las últimas dos víctimas confirmadas fueron identificadas oficialmente como Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32. Los jóvenes, que eran padres de dos niños pequeños, desaparecieron durante la noche del sábado tras asistir a una fiesta en el salón Conticello de Tafí Viejo.

El último contacto que mantuvieron con sus familiares había sido alrededor de las 21 para avisar que esperaban dentro de su auto a que bajara el agua.

Tras una intensa búsqueda impulsada en las redes sociales, el operativo de rescate localizó el vehículo Nissan Versa volcado en las inmediaciones del club SMATA.

Las autoridades policiales confirmaron que el rodado se desplazó por un camino cercano a la Ruta 9 y fue arrastrado por la fuerte corriente hacia un canal de riego.

Las extremas condiciones de la zona inundada hicieron imposible que ambos ocupantes pudieran escapar con vida del habitáculo siniestrado.

Mariano Robles y Solana Albornoz eran padres de dos hijos, la más pequeña de ocho meses.

Un nene murió electrocutado mientras jugaba en la calle bajo la lluvia

Un nene de 12 años murió tras recibir una descarga eléctrica fulminante mientras jugaba en una calle inundada, en medio del feroz temporal que azotó a la provincia de Tucumán durante las últimas horas.

El dramático episodio ocurrió sobre la calle Jujuy al 2800, en la zona sur de la capital provincial, frente a un supermercado mayorista. De acuerdo con la información preliminar, el menor —identificado como Lisandro— se encontraba en el agua acumulada por los anegamientos cuando, por causas que aún se investigan, entró en contacto con una corriente eléctrica y falleció en el acto ante la mirada de los vecinos.

La escena generó un fuerte impacto en el barrio y los testigos relataron que todo sucedió en cuestión de segundos, en un contexto de calles completamente cubiertas por el agua tras varias horas de precipitaciones intensas.

“La víctima era el único hijo varón de su familia y cursaba el último año de la escuela primaria”, informó el medio local Contexto Tucumán, destacando el profundo dolor que embarga a la comunidad educativa y a los familiares del pequeño. Se difundieron además imágenes del dramático momento en que el padre del chico llegó al lugar y se encontró con la tragedia en medio de una profunda desesperación.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y peritos judiciales, quienes realizaron las tareas pertinentes para determinar el origen exacto de la descarga eléctrica,

Mientras la investigación avanza para establecer posibles responsabilidades técnicas, la policía de Tucumán aguarda los resultados de la autopsia y los informes de los especialistas sobre las conexiones eléctricas de la zona.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un comunicado oficial con precisiones sobre este hecho que se suma a los graves daños causados por el fenómeno climático en toda la provincia.

Feroz temporal en Tucumán

El drástico fenómeno meteorológico generó la declaración de alerta en toda la provincia debido a los múltiples daños materiales registrados.

Foto: Noticias Argentinas.

En algunos sectores específicos cayeron hasta 270 milímetros de agua en muy pocas horas, superando ampliamente cualquier capacidad de drenaje urbano.

Distintas localidades como Monteros, Chicligasta y Alpachiri sufrieron graves anegamientos, desbordes de caudales y severas erosiones en sus caminos.

Foto: Noticias Argentinas.

Foto: Noticias Argentinas.

Frente a este complejo escenario, las autoridades regionales solicitaron a la población evitar las zonas afectadas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

El operativo de emergencia incluyó la participación de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y equipos de rescate científico que auxiliaron al menos a otros tres vehículos atrapados en la zona.

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública recordó que se encuentran disponibles las líneas telefónicas 103 de Defensa Civil y 107 de emergencias médicas para brindar asistencia a los damnificados.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae.