Un brigadista sufrió graves quemaduras durante el combate del incendio en Epuyén: está internado en Bariloche

El incendio en Epuyén, Chubut, se encuentra fuera de control. Desde el 5 de enero decenas de brigadistas, Bomberos Voluntarios y voluntarios combaten el fuego en el paraíso de la cordillera. En medio de las labores, un brigadista resultó gravemente herido y tuvo que ser internado.

Según detallaron desde Salud, el brigadista ingresó el sábado por la tarde al hospital de El Bolsón con un «cuadro de extrema gravedad».

El reporte médico inicial, difundido por Infochucao el combatiente presenta quemaduras en el 54 % de su cuerpo. La directora del nosocomio de El Bolsón, Dina Lavesini, confirmó el ingreso del paciente y su posterior derivación de urgencia al Hospital de San Carlos de Bariloche.

El traslado se realizó con el fin de que el brigadista reciba atención médica de mayor complejidad y especializada para su tipo de cuadro.

Noticia en desarrollo.