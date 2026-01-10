Alivio en el parque nacional Lanín: extinguieron los incendios en Valle Magdalena y Mallín del Ternero

En un contexto de riesgo extremo, las cuadrillas del Parque Nacional Lanín lograron contener la situación este sábado 10 de enero por la noche. Luego de una jornada de intenso trabajo, las autoridades confirmaron que los dos incendios forestales detectados ayer —en el sector Valle Magdalena y en Mallín del Ternero— fueron declarados oficialmente extinguidos.

El «rápido y eficaz accionar» de las cuadrillas terrestres y el apoyo aéreo fue determinante para evitar que las llamas se propagaran en una jornada climática compleja. Con este panorama, el Comando Operativo decidió habilitar nuevamente el uso público y el ingreso al lago Tromen, que había sido restringido por precaución.

Valle Magdalena

Este incendio, ubicado a 1.330 metros sobre el nivel del mar, afectó una superficie estimada de 20 x 20 metros antes de ser sofocado. En el lugar se desplegó un operativo mixto con 10 brigadistas del ICE Centro y 5 del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), quienes contaron con el soporte de medios aéreos nacionales y provinciales.

Mallín del Ternero

El segundo foco, situado a mayor altura (1.695 metros sobre el nivel del mar) y con una afectación de 20 x 50 metros, también fue extinguido. Aquí se destacó la colaboración comunitaria: trabajaron cuatro brigadistas del ICE Norte, personal provincial y cinco pobladores de la zona, quienes realizaron tareas de ataque directo para frenar el avance del fuego.

El despliegue en este sector fue contundente e incluyó el apoyo de dos helicópteros y un avión hidrante, además de logística terrestre de la Corporación Interestadual Pulmarí.