Un choque dejó sin luz a varios barrios de Neuquén: CALF informó un corte de «emergencia» que podría durar cinco horas
La interrupción se informó este lunes, cerca del mediodía. Desde la Cooperativa informaron que están trabajando para reestablecer el servicio. Cuáles son las zonas afectadas.
CALF informó un corte sorpresivo de luz que afecta a varios barrios de Neuquén. La empresa comunicó que se trata de una interrupción de «emergencia» debido a un choque que daño una columna de media tensión. Están trabajando para reestablecer el servicio, pero anticiparon que podría durar unas cinco horas.
De acuerdo a lo informado por la Cooperativa, el siniestro ocurrió en la intersección de las calles Yupanqui y Las Glicinas. En el sitio un auto impactó contra una columna de media tensión y esta quedó totalmente destruida.
Barrios afectados por el corte de luz de «emergencia» en Neuquén
Ante esta situación se produjo un corte de línea que actualmente está afectando a los barrios Patagonia, Espartaco y alrededores.
«Nuestras cuadrillas ya trabajan en el lugar realizando: retiro de columna dañada, plantado de nueva columna y reparación de conductores», informaron.
Tras esto resaltaron que estiman que el corte puede durar hasta cinco horas. «Agradecemos la comprensión de los vecinos mientras avanzamos con las reparaciones», concluyeron.
