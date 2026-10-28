Un choque en Bustillo, al oeste de Bariloche, provocó filas de un kilómetro y medio

Un choque entre una camioneta Ford y un Peugeot 308 se produjo esta tarde en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo, al oeste de Bariloche. El impacto fue menor pero generó una complicación en el tránsito con colas de un kilómetro y medio.

El siniestro se produjo a las 15.30, entre dos vehículos que circulaban en dirección al oeste. El impacto se ocasionó en un tramo de la ruta donde está reducida debido a los trabajos de asfalto.

Con el accidente, los inspectores municipales procedieron al corte de la ruta y desviaron los vehículos que circulaban hacia el centro por el kilómetro 2,3. Tras la emergencia, una ambulancia concurrió hasta el sector, pero, hasta el momento, se desconoce si hay personas heridas.