Choque de trenes en España: lo que se sabe de la tragedia que dejó al menos 68 muertos

Al menos 68 personas murieron y decenas resultaron heridas el miércoles tras la colisión de dos trenes de alta velocidad cerca de Urda, en la provincia española de Toledo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid. El balance es provisional y las autoridades no descartan que la cifra de víctimas aumente.

España: un choque de trenes dejó al menos 68 muertos

Según detalló AFP, el accidente ocurrió alrededor de las 8.53, cuando un tren AVE de Renfe, que viajaba desde Madrid hacia Sevilla, impactó contra la parte trasera de un convoy de Iryo que permanecía detenido en las vías. Quince de los heridos se encontraban en estado muy grave.

Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, una avería informática registrada previamente obligó a detener varios trenes. Sin embargo, el AVE reanudó su marcha por decisión del centro de control y recorrió unos 25 kilómetros antes del choque. Puente calificó esa orden de “errónea” y consideró inexplicables las circunstancias en las que se tomó.

Los sobrevivientes describieron escenas de caos, con asientos arrancados, equipajes esparcidos y pasajeros heridos. “Toda España está de luto”, afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien calificó de inaceptable que el país sufra dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año.

La tragedia se produce meses después del choque ocurrido en Adamuz, Andalucía, que dejó 46 muertos en enero y reavivó las dudas sobre el mantenimiento y la seguridad de la red ferroviaria.

A casi un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Partido Socialista y el Partido Popular suspendieron sus actos de campaña. La oposición reclamó explicaciones sobre el estado de las vías y las advertencias recibidas tras el siniestro anterior.