La empresa que llevó a Flávio Bolsonaro a Estados Unidos está investigada por la causa ANDIS

Baires Fly S.A., la compañía de aviación privada que trasladó a Flávio Bolsonaro y su familia desde Argentina hacia Estados Unidos, es una de las firmas investigadas en la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. La Justicia sospecha que habría sido utilizada para canalizar fondos de origen ilícito mediante facturas por servicios aeronáuticos.

La familia Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes por la noche, con documentación habilitante y sin impedimentos legales, según informó Migraciones. La comitiva viajó en un avión Gulfstream G400 de Baires Fly con destino a Miami, Estados Unidos, e hizo una escala en Guayaquil, Ecuador.

Baires Fly y las transferencias millonarias bajo investigación judicial

La empresa aparece en el expediente que investiga un presunto circuito de lavado de activos relacionado con droguerías que habrían recibido beneficios en contrataciones de la ANDIS, según publicó Noticias Argentinas. La hipótesis fiscal sostiene que algunas operaciones comerciales pudieron utilizarse para dar apariencia legal a dinero de origen ilícito.

La investigación está a cargo del fiscal Franco Picardi y del juez Ariel Lijo. Uno de los principales investigados es Sergio Daniel Mastropietro, empresario vinculado a Baires Fly, quien se encuentra procesado en la causa.

De acuerdo con la hipótesis judicial, Mastropietro habría participado en la recaudación y el blanqueo de fondos obtenidos mediante maniobras atribuidas a Miguel Ángel Calvete, señalado como intermediario entre la Agencia de Discapacidad y los laboratorios investigados.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran transferencias bancarias realizadas en septiembre de 2025. Según la Fiscalía, Calvete envió a Mastropietro comprobantes de pagos millonarios provenientes de droguerías y, posteriormente, Baires Fly emitió facturas por los mismos montos bajo el concepto de “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”.

Baires Fly: qué servicios ofrece la compañía

Un informe publicado por elDiarioAR señala que Baires Fly es una de las empresas de referencia del sector de la aviación privada en Argentina. A lo largo de los años, la empresa trasladó a dirigentes políticos, empresarios y figuras del espectáculo.

La investigación periodística describió una empresa con diez aviones y cerca de 80 empleados, dedicada al alquiler de aeronaves privadas. Entre sus servicios también figuran vuelos sanitarios, traslados de carga y operaciones para el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

Las denuncias por el ingreso de Flávio Bolsonaro a Argentina

El traslado de Flávio Bolsonaro también derivó en dos denuncias penales contra funcionarios del Gobierno nacional. Las presentaciones cuestionan las circunstancias del ingreso del senador brasileño y su posterior salida del país hacia Estados Unidos.

La diputada nacional Marcela Pagano denunció el caso ante la Justicia Federal de Misiones y pidió investigar posibles delitos vinculados con el tránsito de personas, el abuso de autoridad, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el encubrimiento.

En su presentación, solicitó preservar la documentación y las filmaciones relacionadas con el paso de Bolsonaro por Argentina, además de requerir informes a Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y Baires Fly.

Por su parte, el dirigente de izquierda Gabriel Solano presentó otra denuncia que apunta contra el presidente Javier Milei y otros posibles funcionarios involucrados. La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades en el ingreso y el traslado del senador brasileño, en un caso que se desarrolla en paralelo a la investigación por presunto lavado de activos vinculado a la ANDIS.