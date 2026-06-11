SpaceX protagonizó la mayor salida a bolsa de la historia y recaudó USD 75.000 millones

La empresa aeroespacial SpaceX, fundada por Elon Musk, concretó la mayor oferta pública inicial (IPO) registrada hasta el momento al recaudar USD 75.000 millones en su debut bursátil.

La compañía colocó 555,6 millones de acciones a un precio de USD 135 cada una, superando ampliamente el récord que mantenía Saudi Aramco, cuya salida a bolsa en 2019 había captado USD 29.400 millones.

Con esta operación, SpaceX alcanzó una capitalización bursátil cercana a los USD 1,77 billones, que asciende a unos USD 1,8 billones al considerar opciones sobre acciones para empleados y otros instrumentos de compensación.

Una valoración récord

La magnitud de la operación coloca a SpaceX entre las compañías más valiosas del mundo y fortalece aún más el patrimonio de Elon Musk, quien se acerca al objetivo de convertirse en la primera persona en superar una fortuna personal de USD 1 billón.

Según trascendió, los inversores minoristas presentaron órdenes de compra superiores a los USD 100.000 millones, reflejando el fuerte interés que despiertan tanto Musk como los sectores vinculados a la exploración espacial y la inteligencia artificial.

Entusiasmo y cautela en Wall Street

No todos los analistas comparten el optimismo. El reconocido inversor y vendedor en corto James Chanos calificó la operación como una «OPI de sueños y expectativas», al considerar que el entusiasmo de los mercados estaría impulsado más por la figura de Musk y las perspectivas futuras que por los resultados actuales de la empresa.

Aun así, muchos especialistas consideran que la demanda podría mantenerse elevada una vez que las acciones comiencen a negociarse formalmente en Wall Street, impulsadas por fondos indexados y pequeños inversores que no lograron acceder a la colocación inicial.

El efecto sobre el sector tecnológico

La salida a bolsa de SpaceX es observada como una prueba de fuego para futuras colocaciones de empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

Entre las firmas que podrían seguir el mismo camino aparecen Anthropic y OpenAI, que según analistas podrían aspirar a valoraciones superiores al billón de dólares en futuras ofertas públicas.

El desempeño de SpaceX en sus primeras jornadas de cotización será seguido de cerca tanto por los grandes fondos de inversión de Wall Street como por el ecosistema tecnológico de Silicon Valley, ya que podría marcar el rumbo de las próximas grandes salidas a bolsa del sector de inteligencia artificial y tecnología avanzada.