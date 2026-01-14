Un colectivo de Mi Bus chocó contra un micro turístico de Chile en la terminal de Bariloche

Un colectivo de Mi Bus chocó contra un micro turístico de Chile esta mañana en la Terminal de Ómnibus de Bariloche. Los inspectores de tránsito realizaron controles de alcoholemia, pero en ambos casos dio negativo.

El accidente se registró pasadas las 8 y no hubo heridos de gravedad.

Según informó la policía, el conductor del colectivo de la línea 10 manifestó que estaba estacionado en «el sector de descanso habitual. Cuando comenzó a purgar el gasoil, encendió el motor y el micro comenzó a rodar sin poder frenarlo«. De esta forma, impactó contra un micro de color naranja de Chile que también estaba estacionado y sin pasajeros a bordo. El impacto generó daños en la parte trasera.

Personal de salud del hospital Ramón Carrillo asistió el chofer de Mi Bus, pero no tuvo que ser trasladado. El Gabinete de Criminalística hizo las pericias en ese sector.