Un empleado de un taller mecánico sacó sin permiso una camioneta para pasear y volcó en Bariloche

Un insólito hecho ocurrió anoche en Bariloche cuando un joven empleado de un taller mecánico, volcó una camioneta que había sacado sin permiso para pasear con su novia. El muchacho dio positivo al test de alcoholemia pero dijo que había tomado después del choque porque estaba en estado de shock.

El suceso ocurrió a las 23.30 en el pasaje Gutiérrez, frente al barrio de las 400 Viviendas. El joven de 19 años es empleado de un taller mecánico y sacó sin permiso una camioneta Toyota Hilux para salir a pasear con su novia.

Al llegar al pasaje Gutiérrez volcó el vehículo y en el lugar se hicieron presentes inspectores de tránsito del municipio y personal policial. Cuando le realizaron el test de alcoholemia este dio 1,31 gramos de alcohol por litro de sangre. Sin embargo dijo que no estaba ebrio al momento del choque sino que tomó luego del accidente porque estaba en shock.

La camioneta pertenecía a un cliente que la había ingresado horas antes al taller. Fuentes policiales señalaron que el joven no sufrió lesiones de gravedad ni tampoco su novia. Además que no se iniciará una acción penal ya que tanto el dueño del taller como el propietario del vehículo decidieron no realizar la denuncia.

Sin embargo el muchacho deberá pagar una multa por manejar en estado de ebriedad en una ciudad donde rige la tolerancia cero.