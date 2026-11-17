Los silbatos de los árbitros se mezclan con gritos de aliento y alguno que otro de frustración, entre abrazos, sonrisas y camisetas de todo tipo de colores. La final de la edición 32 de los Juegos Rionegrinos largó en Bariloche, con 1600 jóvenes de los 39 municipios de toda la provincia.

Las actividades de este encuentro social, que trasciende lo meramente deportivo, se extienden hasta el próximo jueves. Santino Gentili, del Instituto Magdalena de Canossa de Luis Beltrán, conversaba con dos compañeros más. “Pudimos ganar los partidos zonales a los de Chimpay, Choele Choel y Pomona y acá estamos: clasificamos. Nos pusimos re felices porque era la primera vez que participamos con la escuela y más lindo fue saber que veníamos a Bariloche”, reconoció el muchacho, sin sacar los ojos del partido de voley que se jugaba en una de las tres canchas del gimnasio municipal 3.

Uno de sus compañeros destacó la posibilidad de conocer a chicos de otros puntos de la provincia: “Te divertís, la pasás genial y encima, paseás un ratito. Además, el hotel donde estamos alojados está muy bueno. Nos han atendido muy bien”.

Uriel Calimontes, de la escuela rionegrina 88 de Cinco Saltos, se acomodaba la camiseta ya que su partido se aproximaba. “Está re bueno venir a Bariloche y lo mejor, sin dudas, son los chocolates. Ya planeamos con los chicos salir a recorrer las tiendas cuando terminen los partidos y por supuesto, llevar alguna cahita a casa”, dijo riéndose.

Su profesor Mariano Rolón recalcó que pertenecen a una escuela rural y que la principal alegría al clasificar a los Rionegrinos fue que la mayoría de los chicos no conocían Bariloche. “Estamos muy agradecidos a la organización por lo que significa estar acá. Los chicos no podían creer cuando llegamos y vieron el hotel: un espectáculo. Están maravillados así que, creo, que va a ser una buena estadía”.

Alrededor de 18.500 jóvenes participaron de las instancias locales en la edición 32 de los Juegos Rionegrinos, de los cuales 1.600 llegaron a la final en Bariloche, con seis disciplinas (vóley, handball, atletismo, breakdance, ringo -un deporte alternativo- y básquet.

Nahuel Astuti, secretario de Juventud, Deporte y Cultura de Río Negro, advirtió que el encuentro «va mucho más allá de lo deportivo. Los chicos viven experiencias muy positivas que no se olvidan nunca más. Cada vez que hablo con gente que ha vivido con anterioridad este tipo de competencias, quedan todo tipo de anécdotas”.

La final de la edición 32 de los Juegos Rionegrinos en Bariloche. Foto: gentileza

Todos los chicos que clasificaron a la final -incluso los barilochenses- están alojados en siete hoteles. “La organización no es fácil, pero tenemos un muy buen equipo de trabajo. Hay que pensar que son 1.600 chicos para alimentar, alojar y trasladar. Es la parte más compleja”, advirtió Astuti y añadió que se trata de “una inversión muy grande de casi 900 millones de pesos, con el impacto económico que además conlleva para la ciudad” en alojamiento, gastronomía y traslados.

Luisina, del colegio Salesiano de Luis Beltrán, visita Bariloche por segunda vez consecutiva para participar de la final de los Juegos Rionegrinos. “Jugamos como cinco partidos con todos los equipos y ganamos todos, así que clasificamos de una. Vinimos el año pasado con el mismo equipo y también salimos campeonas”, dijo contenta.

“¿Lo más lindo del viaje?”, se le consultó a la adolescente. “Para mí, la posibilidad de conocer gente, hacerte amigos. Ya hicimos planes para todos estos días cuando terminen los partidos: pasear por el centro y si podemos, ir al cerro”, respondió.

Emma, de la escuela rionegrina 6 de Ingeniero Jacobacci, se tomaba una selfie con un grupo de compañeros. “Armamos un equipito de la nada para participar, pero nos teníamos fe y se nos dio. Cuando entramos a la cancha, se dio una unión linda porque somos de distintos cursos, de distintos años. Y estar acá con mis profes, mis compañeras y disfrutar del lindo paisaje está buenísimo. Encima conocimos chicos de Roca y en la habitación del hotel estoy con unas chicas de El Bolsón”, valoró.