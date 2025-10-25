Un enfermero quedó en terapia intensiva tras ser atropellado por una camioneta petrolera en Centenario

Un motociclista resultó gravemente herido en Centenario tras ser atropellado por una camioneta petrolera en Centenario. El conductor era un enfermero y quedó internado en terapia intensiva por la gravedad de las lesiones.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el incidente ocurrió este viernes a las 18 en la intersección de la Avenida Traful con la calle Coihue.

Allí, un hombre a bordo de una motocicleta Mondial 110 cc iba hacia el este de la ciudad cuando, por razones que aún se intentan establecer, se cayó, derrapó y terminó impactando contra una Ford Ranger de una empresa petrolera que viajaba en sentido sur.

El medio local Centenario Digital detalló que el motociclista iba con el casco puesto y una de sus ruedas terminó pasando por encima de su cabeza.

Cómo está el motociclista que fue atropellado por una camioneta petrolera

El motociclista era un enfermero de Centenario de 37 años y sufrió grandes lesiones y pérdida de sangre por el incidente.

El sujeto fue trasladado en ambulancia hacia el hospital Dr. Natalio Burd y se encuentra internado en terapia intensiva, con un neumotórax y fractura en el rostro.