Murió el motociclista que estaba en terapia intensiva en Roca tras sufrir un grave choque en Allen

A principios de julio, un motociclista chocó contra una camioneta en Allen y, por la gravedad de sus lesiones, fue derivado de urgencia al hospital de Roca. Desde entonces, el hombre de 59 años estuvo en terapia intensiva y, tras varios meses peleando por su vida, falleció. Gran conmoción en el Alto Valle por la partida de un reconocido vecino.

El incidente vial ocurrió el pasado miércoles 2 de julio cerca de las 19, en la rotonda que se ubica entre las calles Irigoyen y Alsina, a metros del Laguito.

Allí, el motociclista que regresaba a su casa chocó contra un utilitario Renault Kangoo, impactó contra el parabrisas del vehículo y luego cayó a la calle.

Por el fuerte incidente vial, al hombre se le desprendió el casco y sufrió lesiones de gran consideración en su cabeza.

El sujeto fue trasladado de urgencia al hospital Francisco López de Roca, en donde fue intervenido quirúrgicamente, y permaneció allí internado en terapia intensiva. Después de tres meses y tres semanas luchando por su vida, el motociclista murió este viernes.

Quién era el reconocido vecino de Allen que murió este sábado: dolor en el Alto Valle

El hombre fue identificado como Félix Salazar, tenía 59 años y era un reconocido pintor en Allen al ser uno de los pocos en la ciudad que conservaba el oficio de lustrar madera.

«Una gran tristeza. Me quedo con los mejores recuerdos, en especial los de mi infancia donde tuve 4 figuras paternas (mis tíos) y hoy solo me queda una», indicó Paula, familiar de Félix, en sus redes sociales.