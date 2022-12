Un fanático de Lali junta dinero para viajar desde Bahía Blanca y verla en la Fiesta de la Confluencia de Neuquén

El amor por un artista no conoce de límites ni de distancias. Ejemplo vivo de esto es Luciano Frencavilla, un joven de 28 años de Bahía Blanca que mantiene una conexión tan profunda con la música de Lali Espósito que lo movilizó a suspender exámenes en la universidad, hacer acampes en búsqueda de una entrada y hasta a vender cartones para solventar un ticket. Este jueves «Luko», como lo conocen sus amigos, se enteró que su artistita favorita estará en Neuquén en la Fiesta de la Confluencia el mismo día de su cumpleaños y decidió suspender los festejos y emprender una campaña para reunir fondos con el fin de viajar.

«El 15 de febrero me voy a Neuquén como sea», contó a RÍO NEGRO y explicó que su amor por la artista pop que recorre el país en su quinta gira llamada Disciplina Tour, comenzó desde su infancia. «La seguí en todo su crecimiento, en Casi Ángeles», explicó y agregó que en ese momento hizo una de sus primeras locuras al juntar cartones para juntar dinero y viajar a Buenos Aires a uno de los recitales del entonces popular grupo.

Durante el 2021 y en lo que va de 2022 Luciano vio a Lali unas 9 veces y no pudo asistir al concierto que dio en noviembre en Neuquén, en el Ruca Che, por eso no quiere perderse el que dará al aire libre en la Isla 132. «Me dijeron que es un lugar hermoso y vi fotos de otras ediciones, yo no puedo perderme estar presente ahí», dijo con entusiasmo.

Luciano llegó a acampar para conseguir entradas.

El sueño de festejar su cumpleaños con Lali en Neuquén

«Yo suspendí mi cumpleaños ni bien me enteré de la fecha en Neuquén, mi mamá me apoyó y dijo que siga con lo que me haga feliz», develó respecto al momento en el que se enteró de la confirmación del show en la Fiesta de la Confluencia. También contó que estuvo averiguando precios de colectivos y que todos rondan los 13 mil ida y vuelta desde Bahía Blanca. Pero que además necesita solventar otros gastos del viaje.

Luko explica que la colecta que hizo en sus redes sociales esta pensada principalmente para amigos y familiares, que conociendo el grado de fanatismo «saben entender que no existe mejor regalo de cumpleaños que estar en un recital de Lali». También aclaró que nunca antes había realizado algo así y que su idea no es usar los aportes para otros fines .»Todos saben que van destinado únicamente a eso», remarcó.

Hasta el momento ya varias personas le colaboraron y eligió su cuenta de Twitter para informar los montos que recibe en su cuenta.

Subí un videito pidiendo por adelantado mi regalo de cumpleaños así puedo ir a neuquen , y ya recibí 1800 pesitos 🤭😊🤗.

Esta campaña recién arranca gente

Un amor más allá de la música

Luciano explica que la conexión con Lali va más allá de lo artístico y que tras pasar un momento difícil con la pérdida de un ser querido, ir a los conciertos y ser parte de todo el movimiento de personas que siguen a la cantante y actriz, implica un «proceso sanador». «Puedo decir que ella me salvó y por eso soy tan agradecido, aunque ella no lo sepa para mi es importante en mi vida», agregó.

Respecto a la opinión de terceros, contó que cuenta con el acompañamiento de sus amigos y también de su familia. «Hice fans a mis hermanos y mis padres al principio no me entendían, pero luego me apoyan a todos los viajes que tengo que hacer», dijo. También confesó haber suspendido exámenes y otras cosas importantes «porque había un recital de Lali».

«La gente me pregunta porqué la veo tantas veces, o repito el mismo show y a todos les explico que ningún show es igual porque ella en el escenario hace cosas distintas y para los fanáticos eso es imperdible», explicó. Además destacó que es una artista muy popular y que sus entradas son accesibles a pesar del nivel artístico reconocido a nivel internacional.

Los encuentro con Lali

Luko dice que tras 16 años de constante acompañamiento, el 2022 le regaló varios momentos únicos. Incluyendo dos encuentros personales con Lali debajo del escenario y también sobre el mismo.

«Primero vino a Bahía Blanca en Julio y la conocí en el aeropuerto, ahí me saqué la primera foto con ella, después en su último show el 4 de diciembre pude subir al escenario donde me dio un beso», contó el fanático que espera sumar otro cara a cara con su máxima referente en la Fiesta de la Confluencia.

Así cierro el año con el disciplinatour.

Gracias @lalioficial

AHHHHHHH PUEDEN CREEER ESTO? PORQUE YO NO !!!!

AHHHHHHH PUEDEN CREEER ESTO? PORQUE YO NO !!!!

SIGO EN SHOCK