Un hombre de 31 años contrajo hantavirus y se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche. Según informaron desde la dirección de la institución, su estado es estable y está «bajo atención médica».

El hombre ingresó a la guardia del hospital ayer por la tarde, con fiebre, dolor de cuerpo y decaimiento, «con cinco días de evolución». «Cuando consultó, ya no saturaba bien, de modo que ante la sospecha de hantavirus, se aisló y al confirmar el diagnóstico, quedó internado en Terapia» por las dudas», indicó el médico Rodrigo Bustamante, coordinador de Epidemiología del hospital.

Dijo que luego de entrevistar al paciente, pudieron conocer «a dónde estuvo los últimos 45 días y qué hizo, para detectar dónde se contagió y con quién estuvo antes de manifestar los síntomas». En este sentido, cuatro personas, entre familiares y amigos, fueron aislados aunque hasta ahora, ninguno reportó síntomas.

«El hombre vive en el oeste de Bariloche, pero estuvo recorriendo el centro norte de Chile y Rosario. No sabemos a dónde pudo haberse contagiado», reconoció el médico.

Se trata del quinto caso de hantavirus en lo que va del 2026. El primer contagio se registró en El Bolsón y el paciente recibió el alta; luego, un policía de Bariloche, de 39 años, murió en el verano a causa de la enfermedad; mientras que el tercer episodio correspondió a un barilochense de 45 años que había realizado tareas de desmalezamientos y tareas de limpieza en sectores con posible presencia de roedores. Su pareja se contagió y murió a causa del virus.