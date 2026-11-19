Aunque nada se compara con la gloria misma, Boca Juniors tendrá un importante incentivo extra para quedarse en la Copa Sudamericana: el económico. Y es que la premiación mayor para quien levante el trofeo el próximo sábado será más que generosa.

Ya con la clasificación a la final ante Atlético Mineiro, partido que se disputará desde las 19:30, el Xeneize ya tiene garantizados 5.725.000 dólares, suma que puede incrementarse considerablemente si logra triunfar y quedarse con el título en Barranquilla.

El monto contempla tanto las recompensas que entrega la Conmebol por avanzar de ronda como los incentivos económicos por cada victoria. En caso de proclamarse campeón, el club de la Ribera recibirá 10 millones; cifra que se reducirá a 2.500.000 en caso de ser subcampeón.

De esa manera, el acumulado de su campaña podría alcanzar una cifra de 13.225.000 dólares, sin contar el premio adicional por ganar el partido del choque final, que en ese caso tocaría el máximo posible: 13.350.000 USD.

Que lo sepa todo el mundo: llegaron los Bosteros a Barranquilla 🫡🇸🇪 https://t.co/qQ5wwt0IUM — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 19, 2026

En el paso a paso de “bolsa”, Boca recibió medio millón de dólares por superar a O’Higgins; luego sumó otros 600.000 por eliminar a Deportivo Recoleta; 700.000 por meterse en los cuartos de final, y, tras dejar en el camino a San Pablo, se aseguró 800.000 dólares correspondientes a la clasificación a las semifinales.

La victoria ante Vasco da Gama en la revancha también le permitió sumar un extra de 125.000 dólares, como ocurre con cada victoria en el torneo.

A esa cuenta se agregan los 2.500.000 que el ente sudamericano entrega al equipo que llega a la final y termina como subcampeón. Así, entre los premios por clasificación, los incentivos por victorias y el dinero garantizado por ser finalista, Boca ya alcanzó los 5.725.000 dólares.

Claro que a Boca le falta el último paso. Los dirigidos por Arruabarrena tendrán la posibilidad de vencer a Atlético Mineiro y acreditarse el premio de 10 millones de dólares, llegando a ingresos totales de 13,225.000. Una recompensa deportiva y económica que le pondría un broche millonario a su campaña internacional.