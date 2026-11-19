La madera, las fibras naturales, la vegetación y una iluminación cuidadosamente elegida son los protagonistas de Mailo, el restaurante de Nicolás Francella, hijo de Guillermo Francella. Ubicado en Rincón de Milberg, muy cerca de Nordelta, el espacio combina una estética cálida y contemporánea con una propuesta gastronómica que tiene al fuego como elemento central. Un proyecto donde el diseño no funciona simplemente como decoración, sino como parte de la experiencia.

Según publicó Los Andes, la identidad del restaurante se construye a partir de materiales naturales, plantas y una ambientación que cambia entre el día y la noche. A esta propuesta se suma una particularidad: el propio Nicolás Francella participa activamente en las decisiones vinculadas con la estética, la arquitectura y la comunicación del emprendimiento.

Mailo: un restaurante donde la arquitectura y la naturaleza se encuentran

Desde su concepción, Mailo buscó diferenciarse de los restaurantes tradicionales a través de una ambientación que transmite intimidad y calidez.

El local, ubicado sobre la avenida Agustín M. García, fue inaugurado en 2018 y propone una combinación de madera, ratán, mimbre, vegetación y elementos rústicos que aportan textura y personalidad a los ambientes.

La presencia de plantas es uno de sus principales recursos decorativos. El verde aparece integrado al mobiliario y a los distintos sectores del salón, generando una conexión visual con la naturaleza.

La elección de los materiales refuerza una estética orgánica, donde las superficies de madera y las fibras naturales contrastan con los elementos propios de una cocina contemporánea.

Otro detalle particular es el tratamiento de la fachada. Según describió Clarín en una recorrida por el establecimiento, desde el exterior no se puede observar completamente el interior, una decisión que contribuye a generar privacidad y cierta expectativa antes de ingresar.

Lejos de apostar por una estética recargada, el restaurante encuentra su identidad en la combinación de materiales, iluminación y detalles que invitan a permanecer.

La iluminación, una de las claves del diseño de Mailo

Uno de los aspectos más interesantes de la propuesta es la transformación de los espacios a lo largo del día.

Durante el almuerzo, la luz natural aporta luminosidad y genera un ambiente distendido, ideal para reuniones informales.

Al caer la tarde, la iluminación artificial toma protagonismo y transforma el salón en un espacio más íntimo, con una atmósfera cálida que acompaña las cenas y los encuentros nocturnos.

Este cambio de escenario forma parte del concepto que Nicolás Francella buscó desarrollar para el restaurante.

En una entrevista con Infobae, el actor explicó que Mailo propone dos experiencias diferentes: una durante el día y otra cuando llega la noche.

La combinación de luz tenue, madera y vegetación permite que un mismo espacio adquiera distintas características sin necesidad de modificar su distribución.

El horno de barro y el fuego como protagonistas del espacio

El diseño de Mailo también está estrechamente relacionado con su propuesta gastronómica.

El horno de barro y la cocina a leña son elementos fundamentales de su identidad, tanto por su función culinaria como por el carácter que aportan al restaurante.

El fuego representa el costado más rústico del proyecto y conecta la ambientación con las técnicas tradicionales de cocción.

Esta relación entre arquitectura y gastronomía se refleja en una carta que incluye carnes a las brasas, vegetales asados, preparaciones al horno de barro y platos contemporáneos.

La propuesta combina materiales naturales y una cocina basada en el fuego para construir una experiencia coherente entre el espacio y lo que llega a la mesa.

Nicolás Francella y su participación en el diseño del restaurante

Aunque es conocido por su trayectoria como actor, Nicolás Francella tiene un papel importante en la identidad visual de Mailo.

En una entrevista con Clarín, explicó que se ocupa de cuestiones relacionadas con la arquitectura, el diseño, la comunicación y la estrategia del emprendimiento.

También reconoció que la ambientación es una de las áreas que más disfruta desarrollar.

En diálogo con Infobae había contado que participa de las decisiones decorativas con la colaboración de amigos arquitectos y diseñadores.

Mailo nació como un proyecto compartido con otros tres socios, vinculados con su entorno familiar, y con el tiempo logró consolidarse como una propuesta gastronómica en la zona norte del Gran Buenos Aires.

En 2025, el emprendimiento amplió su presencia con una segunda sucursal en Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires, manteniendo la apuesta por una ambientación cuidada y una experiencia gastronómica integral.

Qué se puede comer en Mailo, el restaurante del hijo de Guillermo Francella

La carta acompaña el concepto arquitectónico con una cocina donde predominan las brasas, el horno de barro y las preparaciones elaboradas.

Entre las entradas se destacan el queso halloumi a la leña, acompañado de tomate, palta y almíbar de sriracha; las croquetas de espinaca con hummus de zanahoria y el tartar de salmón.

Los platos principales incluyen pastas, risottos, milanesas y distintos cortes de carne.

Uno de los clásicos de la casa son los ñoquis de calabaza con fonduta de queso y pesto crocante, una preparación que se mantiene entre las especialidades del restaurante.

También se ofrecen entraña, ojo de bife Black Angus, trucha salmonada, pollo a las brasas y un brisket que se cocina durante seis horas en el horno de barro.

Entre los postres aparecen opciones como el sundae de pistachos, frutillas y crema de cítricos, además de distintas preparaciones dulces.

Cuánto cuesta comer en Mailo: los precios de noviembre de 2026

Según un relevamiento publicado por iProfesional el 18 de noviembre de 2026, los precios de la carta del restaurante cercano a Nordelta varían según los platos elegidos.

Entre las opciones se encuentran:

Empanada de bife ancho: $7.000.

$7.000. Provoleta: $16.000.

$16.000. Tartar de salmón: $32.000.

$32.000. Pastas y risottos: entre $28.000 y $35.000.

entre $28.000 y $35.000. Milanesa Popeye: $39.000.

$39.000. Ojo de bife Black Angus de 450 gramos: $46.000.

$46.000. Entraña de 600 gramos: $57.000.

$57.000. Postres: entre $15.000 y $21.000.

En cuanto a las bebidas, las gaseosas cuestan $5.300, mientras que un gin tonic o un Aperol Spritz tienen un valor de $14.000.

Los vinos comienzan en $22.000.

Cuánto cuesta una cena para dos y cuál es la opción más económica

El costo de una cena para dos personas puede variar considerablemente.

De acuerdo con los cálculos realizados por iProfesional, una cena con entrada, dos platos principales, postres y gaseosas ronda los $119.100.

Una opción con provoleta, milanesa, ojo de bife, guarnición, postres y vino puede alcanzar los $172.000.

En tanto, una experiencia gastronómica con platos más elaborados y vinos de mayor valor puede superar los $250.000 para dos personas.

Sin embargo, el restaurante también ofrece una alternativa más accesible durante la semana.

De martes a viernes, excepto feriados, cuenta con un menú de almuerzo por $33.000 por persona si se paga en efectivo.

La propuesta incluye entrada, plato principal, postre y bebida. Si se abona con tarjeta o Mercado Pago, el precio asciende a $37.000.

Los valores corresponden a noviembre de 2026 y pueden modificarse.

Un restaurante donde el diseño es parte de la experiencia

La propuesta de Mailo demuestra cómo la arquitectura interior puede convertirse en un elemento central de un proyecto gastronómico.

La combinación de materiales naturales, vegetación, iluminación cálida y una cocina vinculada con el fuego construye una identidad reconocible, donde cada detalle busca acompañar la experiencia de quienes visitan el lugar.

Más allá de la figura de Nicolás Francella y de la carta, el restaurante apuesta por un concepto que gana protagonismo en la gastronomía contemporánea: espacios donde el diseño, la naturaleza y la comida forman parte de una misma propuesta.