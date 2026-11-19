En la previa de la final de la Copa Sudamericana, Eduardo Domínguez se mostró confiado en Atlético Mineiro y lanzó una advertencia a Boca. El entrenador del equipo brasileño aseguró que su plantel llega preparado para buscar el título continental, aunque atraviesa una racha de siete partidos sin ganar. Antes de viajar a Colombia, además, los jugadores vivieron un momento tenso con los hinchas.

El encuentro se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde el Galo buscará quedarse con el trofeo ante el Xeneize. La necesidad para el conjunto de Domínguez es imperiosa porque en los últimos tres años perdió las cuatro finales que disputó. Cayó 1 a 0 ante Cruzeiro en la final del Campeonato Mineiro en 2026, 5 a 4 en penales contra Lanús en la Copa Sudamericana 2025, 3 a 1 frente a Botafogo en la Libertadores 2024 y 4 a 1 ante Flamengo en la Copa de Brasil en 2024.

Tras la llegada del plantel a Colombia, el entrenador argentino habló con Conmebol y analizó el presente de su equipo. Aunque reconoció el momento que atraviesa Atlético Mineiro, transmitió confianza de cara al partido decisivo.

«Nosotros sentimos que llegamos bien, con mucha expectativa. Va a ser un gran partido y una gran final. Estamos contentos por poder participar de esto», expresó el exDT de Estudiantes de La Plata.

"LLEGAMOS BIEN Y FUERTES, ESTAMOS EN EL MISMO LUGAR QUE ELLOS" Eduardo Domínguez, tras su llegada a Colombia, palpitó la final ante Boca por la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. Podrás vivir la definición el próximo sábado a través de la pantalla de DSPORTS. #DSPORTSNoticias https://t.co/zxJcZPexiC — DSPORTS (@DSports) November 19, 2026

En esa misma línea, Domínguez se refirió al desafío de enfrentar a Boca y destacó la preparación de su equipo para una final que, según anticipó, se definirá por pequeños detalles.

«Sabemos el momento que están pasando ellos, pero nosotros llegamos fuertes. Ambos equipos estamos en la misma instancia. Va a ser un partido muy difícil y disputado, se va a ganar en los detalles. Estamos preparados para ir a ganar«, afirmó.

Por último, el DT también se refirió a las condiciones climáticas de Barranquilla, especialmente a la humedad y las altas temperaturas que podrían influir en el desarrollo del encuentro.

«¿Si me preocupa la humedad? No, en Brasil se suele jugar en lugares calurosos. El clima va a afectar a ambos equipos, entonces va a ser un partido difícil, de 90 minutos, y tenemos que saber cómo disputarlo«, concluyó.

La advertencia de un hincha a los jugadores del Atlético Mineiro en la previa a la final con Boca Juniors

Los hinchas del club brasileño fueron a despedir a sus jugadores antes de partir hacia Colombia y pusieron en evidencia que no es un partido más para los fanáticos del Galo. Es más, en medio de la «despedida» un integrante de Galoucura, la barrabrava del club de Belo Horizonte, lo encaró al arquero Everson, referente y capitán del equipo, y le pidió que «jueguen como hombres, no como Cinderella (Cenicienta)» en un mensaje poco amistoso.

“El Galo perdió ya cuatro finales. Cuatro finales a las que llegaron y perdieron. No pueden una quinta. Ustedes van a enfrentar a Paredes, que metió un gol en la semifinal y lo gritó como si fuese una final. Van a jugar contra un equipo aguerrido”, le habló en tono imperativo el fanático al arquero, que solo asentía con la cabeza.

¡UN CARA A CARA MÁS QUE PICANTE! Un hincha de Atlético Mineiro charló con Everson en la previa a la final de la CONMEBOL #Sudamericana contra Boca. 📺 #ESPNF10 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/uIYXxc9iFs — SportsCenter (@SC_ESPN) November 19, 2026

El Xeneize también llega con exigencias, ya que no levanta un trofeo internacional desde 2007 y busca cortar esa racha de 19 años.

Luego, el hincha le marcó que Atlético Mineiro debe “salir a ganar” y le pidió a Everson que piense en los 15 mil hinchas del Galo que van a viajar a Colombia. “Ellos no reciben nada del club, así que nosotros les vamos a pagar. Lo que queremos aquí es por el honor del escudo. Que salgan a la cancha y jueguen como hombres. No vamos hasta allá para perder, vamos a ganar”, siguió.

El equipo brasileño llegó a la final después de vencer a Red Bull Bragantino en los octavos de final, Santos en los cuartos y Montevideo City Torque en la semifinal, y se propone como un rival difícil para Boca, ya que, además, es el último subcampeón de la competencia: en 2025 perdió en el duelo decisivo ante Lanús.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez está en una racha negativa: acumula siete partidos sin ganar. Este fin de semana empató 0-0 ante Mirassol por el Brasileirao, en el marco de su último encuentro previo a la final.

La última vez que se vieron las caras fue en los octavos de final de la Libertadores 2021. En esa serie, plagada de polémica, empataron ambos partidos y Boca quedó afuera por penales.

Con información de ESPN