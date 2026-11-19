El portaaviones USS George Washington, frente a las costas argentinas durante ejercicios conjuntos con la Argentina, el 30 de mayo de 2024. Ahora dejó Medio Oriente y volvió a Asia-Pacífico. (Foto: AP)

Estados Unidos volvió a tener dos portaaviones en Medio Oriente para las operaciones de la guerra con Irán, después de que el USS George Washington dejara la región. La vocera de la Flota del Pacífico de la Armada estadounidense, la comandante Katie Koenig, informó el miércoles que el buque, con base en Japón, ya está bajo su control y realiza “operaciones de rutina” en Asia-Pacífico.

El George Washington salió de Medio Oriente la misma semana en que llegó el USS Theodore Roosevelt, por lo que durante algunos días hubo tres portaaviones frente a las costas iraníes, una cifra inusual. Ahora quedan en la zona el Roosevelt y el USS George H.W. Bush, que llegó en abril, junto con más de una docena de destructores, cruceros y un buque de combate litoral, según informó la agencia AP.

El George Washington había llegado en agosto, tras ser retirado de un patrullaje en el mar de China Meridional. El cambio se produjo poco después de que se conocieran problemas de salud mental y de abastecimiento a bordo del USS Abraham Lincoln, que batió el récord de tiempo ininterrumpido en el mar, con más de 240 días.

Cómo funciona el bloqueo de Estados Unidos a Irán y qué pasa con el petróleo en el estrecho de Ormuz

Durante la guerra, los portaaviones son la pieza central de una flotilla estadounidense que bloquea todo el transporte marítimo comercial desde y hacia Irán. El objetivo del gobierno de Donald Trump es asfixiar la economía iraní e impedir que su petróleo llegue a los mercados internacionales.

Además del bloqueo, Estados Unidos realizó ataques limitados contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, por donde pasaba casi un tercio del petróleo mundial antes de que empezara la guerra, el 28 de febrero. Las interrupciones en esa ruta hicieron subir los precios internacionales de la energía.

Qué dijo Trump sobre la guerra con Irán después de las elecciones de medio término

La impopularidad de la guerra y sus efectos económicos contribuyeron a las fuertes pérdidas del Partido Republicano en las elecciones de medio término de este mes. Trump envió señales contradictorias sobre una vuelta a los combates a gran escala, y un acuerdo negociado para terminar el conflicto parece lejano.

El presidente advirtió hace poco que el ejército estadounidense está “listo y cargado” y que vigila la montaña Pickaxe, una instalación vinculada al programa nuclear iraní. Sin embargo, también dijo que es muy poco probable que deba ordenar nuevos ataques importantes, porque la guerra “militarmente está prácticamente terminada”.