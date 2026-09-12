Luna de hoy, sábado 12 de septiembre: qué hacer en casa y con las plantas antes de la primavera

La Luna atraviesa este sábado 12 de septiembre los primeros momentos de un nuevo ciclo lunar, una etapa que tradicionalmente se vincula con los comienzos, la renovación y la posibilidad de dejar atrás aquello que ya no resulta necesario.

De acuerdo con Radio Mitre, la jornada puede aprovecharse para realizar pequeñas tareas de orden en el hogar, comenzar a preparar el cambio de temporada y dedicar tiempo al jardín. La recomendación llega justo cuando en la Argentina faltan pocos días para la llegada de la primavera, una época que suele impulsar la reorganización de placares, patios y espacios verdes.

Desde el punto de vista astronómico, septiembre tendrá su cuarto creciente el 18 y la Luna llena el 26, por lo que durante los próximos días la parte iluminada del satélite irá aumentando progresivamente.

Luna de hoy: ordenar la casa antes de la llegada de la primavera

Una de las propuestas para este sábado es aprovechar el fin de semana para comenzar a preparar el cambio de armario.

La proximidad de la primavera puede ser una buena excusa para revisar la ropa de invierno, separar aquello que ya no se utiliza y empezar a incorporar las prendas más livianas que serán necesarias con el aumento de las temperaturas.

Esta etapa lunar también es asociada, desde las creencias populares vinculadas con la Luna, con la renovación de los espacios y la eliminación de objetos que ya no cumplen una función.

No hace falta transformar toda la casa en un día. Ordenar un placard, ventilar los ambientes, limpiar superficies o reorganizar un rincón pueden ser pequeñas tareas para anticiparse al cambio de estación.

Qué hacer con las plantas durante esta fase de la Luna

El jardín y las plantas también aparecen entre las actividades recomendadas para la jornada.

Una de las sugerencias es remover y acondicionar la tierra, además de retirar las malezas que puedan competir con las plantas por espacio y recursos. También puede aprovecharse para revisar macetas y preparar los sectores verdes para la primavera.

En las tradiciones de jardinería vinculadas al calendario lunar, las distintas fases de la Luna suelen asociarse con determinados trabajos de cultivo. Estas recomendaciones forman parte de prácticas populares y no implican que la fase lunar garantice por sí sola un mejor crecimiento de las plantas.

Una jornada para renovar y reorganizar los espacios

La propuesta para este sábado no se limita al placard o al jardín. Ordenar y embellecer aquellos lugares de la casa que se utilizan diariamente también aparece entre las actividades asociadas a esta etapa.

Abrir las ventanas para ventilar, sacar objetos acumulados, reorganizar muebles pequeños o preparar balcones y patios son algunas posibilidades.

La idea es sencilla: utilizar el comienzo de un nuevo ciclo lunar como disparador para hacer pequeños cambios antes de la primavera.

Cuándo será la próxima Luna llena de septiembre

Después de la Luna nueva, el calendario astronómico continuará avanzando hasta el cuarto creciente del viernes 18 de septiembre.

La Luna llena llegará el sábado 26 de septiembre y alcanzará su fase máxima a las 16:49 UTC, es decir, a las 13:49 de Argentina. Será la Luna llena más próxima al equinoccio de septiembre, conocido tradicionalmente en el hemisferio norte como Luna de la Cosecha.

Para quienes siguen las fases lunares como una guía simbólica para organizar actividades, este sábado puede marcar el punto de partida para renovar la casa, preparar las plantas y comenzar a dejar atrás el invierno.