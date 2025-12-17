Encontraron muerto a un soldado en un cuartel en Corrientes este miércoles: qué dijo el Gobierno

Este miércoles fue hallado muerto un suboficial en un cuartel del Ejército en la provincia de Corrientes. Por el hallazgo se abrió una investigación judicial y administrativa para determinar las circunstancias de su deceso.

La persona fallecida fue dentificada como Juan Pereira, un hombre de aproximadamente 50 años y con casi 30 años de servicios dentro de la Fuerza.

Según informó Infobae, su cuerpo fue encontrado en horas de la madrugada dentro de la instalación militar de la Guarnición del Ejército Monte Caseros.

Por el hecho interviene el Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá por medio de la fiscalía de la ciudad de Monte Caseros.

La investigación se encuentra bajo la carátula de «averiguación cáusales de muerte» y se ordenó que se realice una autopsia. Asimismo, la principal hipótesis es de un suicidio por ahorcamiento.

Desde el Ejército comunicaron que iniciaron las actuaciones administrativas internas correspondientes y que se ponían a disposición de la Justicia para colaborar con el caso.

Qué dijo el Gobierno sobre la muerte de un suboficial en Corrientes

Desde el la cúpula militar manifestaron su pesar por la pérdida del integrante del Ejército y brindaron su apoyo a sus camaradas, familiares y allegados de Pereyra.

“Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las FFAA. Mis condolencias y mi oración a la Familia”, dijo por su parte el ministro de Defensa, Carlos Presti.

El caso se da casi un día después de que un efectivo militar fuera hallado sin vida en la Quinta de Olivos mientras cumplía funciones de seguridad en un puesto interno.

El soldado fue identificado como Rodrigo Gómez de 21 años y su fallecimiento fue un acto autodeterminado con una FAL, cuya arma fue encontrada junto al cadáver. Además, también detectaron una carta en donde revelaba que tenía varias deudas cuyo monto asecendía a casi dos millones de pesos.