Deshidratada, pero con vida: tras días de angustia, apareció la joven policía que era buscada intensamente en Chubut

La provincia de Chubut finalmente respira con alivio. La joven policía de 25 años, María José San Martín, quien era buscada intensamente desde el 12 de diciembre, apareció con vida. Las autoridades policiales de Chubut confirmaron que fue derivada al hospital debido a que presentaba un estado avanzado de deshidratación.

La información fue confirmada por fuentes oficiales a medios de Chubut. Desde el sitio El Comodorense informaron que el hallazgo se produjo este miércoles 17 de diciembre, en horas de la mañana.

Detallaron que la joven fue vista mientras caminaba por «una zona ubicada a unos 50 kilómetros del pueblo». Si bien estaba con vida, padecía un estado avanzado de deshidratación y por esta razón la derivaron desde el hospital de Sarmiento al hospital regional de Comodoro Rivadavia.

Cómo fue la desaparición de la joven policía en Chubut

María José San Martín, había desaparecido el viernes pasado cuando fuevista por última vez el 12 de diciembre en la zona norte del lago Colhué Huapi.

Según reportó la División Búsqueda de Personas, San Martín y una colega quedaron varadas con un vehículo oficial en la arena de un camino poco transitado en la zona norte del lago Colhué Huapi. Tras decidir separarse para buscar señal de cobertura a pie, solo una de las dos ocupantes del vehículo logró regresar a la localidad de Sarmiento.

La ausencia de la policía derivó en la intervención policial y la constatación de que San Martín ya no se encontraba en el sitio donde había quedado el vehículo atascado. Inmediatamente, se notificó a la División Policial de Investigaciones, aunque el operativo formal de localización se puso en marcha recién el domingo.

El rastreo involucró a personal de Rawson, la División Canes y efectivos de varias comisarías. Las condiciones del terreno, caracterizadas por extensos arenales y vegetación dispersa, complican las tareas de búsqueda, y hasta el momento, no se han obtenido pistas determinantes.