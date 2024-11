Un homenaje para mi papá baterista: la hija de Néstor Tort subirá al escenario en Allen

“Ensayaban al lado de nuestra pieza, ¡pero nos gustaba! Aún siendo chicas, pudimos ir a algunos recitales”, confió con RÍO NEGRO Silvina, la menor de las hijas de Néstor Tort, al hablar sobre los recuerdos de infancia que tiene junto a su papá, el emblemático baterista allense.

Con el apoyo incondicional de su familia, su mamá Gladys y su hermana Karina, esta joven de Allen se animó a homenajear a su papá nada menos que sentándose en la batería, ese instrumento que lo marcó para siempre. Joya de colección para los que saben, la “Pearl” roja, americana de siete cuerpos, que Néstor pudo comprar en la desaparecida “Casa Amancay” de Allen en los ‘70, será la compañera en esa noche tan especial que están preparando junto a “Perfectos Extraños”, la última banda en la que participó el músico antes de su partida, en mayo del 2020.

Silvina, Karina y Néstor.

***

Procesar el duelo por una despedida inesperada puede llevar a atravesar muchas etapas, pero en el caso de los Tort, la música siempre estuvo presente. En su casa de calle Manuel Rodríguez, la sala de Néstor “está intacta”, contó Silvina. “Solo guardamos algunas cosas que realmente no se usaban. Pero lo demás ahí está. Las fotos de los “Perfectos Extraños” y las demás bandas de su vida (Ostentum, Stylo, Fénix), sus autos de colección, los cuadros con nombres de bandas de rock… yo le agregué un mate de los Beatles en la mesita”, dijo.

En su afán por transmitirles lo que tanto amaba, Néstor les enseñó a ambas hijas y a otros alumnos el arte de la percusión, pero por esas vueltas de la vida ellas no habían podido volver a ejercitarlo. Ahora que surgió esta idea, recurrieron al apoyo de Sergio Llanos, amigo y baterista, para rearmar todo y volver a practicar. “Mi mamá siempre me dice que no deje de tocar, que la sala está ahí para usarse. Así que le pedimos ayuda a Sergio para volver a armar toda la batería. Se había guardado todo y lo volvimos a sacar”, compartió.

El gusto de compartir lo que sabía de percusión. Néstor, con los palillos en la mano.

***

Confirmada la colaboración para el homenaje, Silvina aseguró que retomó los ensayos hace meses, aprovechando cada miércoles y cada rato libre para repasar. Los resultados estuvieron a la vista y la herencia también, confirmó Julio Garrido, bajista de “Perfectos Extraños”, grupo vigente hace décadas en la ciudad.

“Se sentó en la batería y nos hizo acordar mucho al padre, las mismas acentuaciones, al igual que otras cuestiones musicales. Nos mirábamos y nos reíamos con los chicos al verla tan parecida, nos generó mucha añoranza”, expresó. Junto a Doris Saa en voz, Julián Garrido y Martín Soto en las guitarras, los cinco interpretarán “Come Together” y “Day Tripper”, de los Beatles. Alejandro Di Pietro es quien completa la formación desde que Néstor ya no está.

Un recuerdo de sus comienzos.

***

La cita para este sentido encuentro será el próximo viernes 22, a las 21.30, en el Teatro “Esquilo”, ubicado sobre calle Don Bosco casi Aristóbulo del Valle, en Allen. Completarán el repertorio con temas de Led Zeppelin, Janis Joplin, Deep Purple, The Outfield, The Police, Miguel Mateos, GIT y Virus, entre otros. Las entradas anticipadas pueden conseguirse comunicándose al 2984-667544.