Un incendio forestal se desató en el sur de Bariloche: temían que se propague hasta un pinar

Un incendio forestal se desató en cercanías del barrio Nahuel Hue y la avenida de Circunvalación, al sur de Bariloche, esta tarde, pero fue contenido en pocos minutos.

El foco se produjo sobre la costa del arroyo Ñireco y demandó el combate de los brigadistas del Servicio de Prevención de Lucha contra los Incendios Forestales (Splif) que se trasladaron en cinco móviles. El helicóptero también colaboró en las tareas y un avión hidrante.

El incendio se desató esta tarde al sur de Bariloche. Foto: Chino Leiva

El ataque se concentró cerca de la avenida de Circunvalación, donde los inspectores cortaron el tránsito por seguridad por el lapso de algunos minutos. La policía, en tanto, llevó a cabo tareas de prevención a raíz de los disparos del helicóptero.

«El fuego arrancó en la costa del río, pero no sabemos si a causa de un fogón o alguien prendió a propósito. Una persona vio la columna de humo y avisó de inmediato a Protección Civil», dijo Nelson Leal, subjefe del Splif Bariloche.

El fuego afectó un sector de matorrales y vegetación baja. El temor, indicó Leal, era que se propagara al pinar ubicado a pocos metros. Sucede que por estos días, las temperaturas en Bariloche son altas y predominan las condiciones de sequía.

Advirtió que muchos barilochenses concurren al arroyo en esa zona ya que «hay muchos pozones para bañarse». «Incluso, señaló, es una zona de fácil acceso hasta con vehículos».

El helicóptero intentó cargar agua del arroyo por la el bajo caudal no permitió esa tarea, por eso la aeronave se retiró hasta el lago Nahuel huapi para realizar sus recargas de agua para arrojar en el incendio.