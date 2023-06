Un jurado internacional define mañana si Bariloche será sede de la Expo Mundial 2027

Los delegados del Bureau International des Expositions (BIE) definirán este miércoles en Francia cuál de las cinco ciudades que compiten será la sede de la Expo Mundial 2027 y entre las finalistas, Bariloche puja por traer el mega evento a América Latina.

El 21 de junio es la fecha clave para la definición por la realización de la Expo Mundial 2027 para la cual trabaja Bariloche desde hace más de un año. El intendente Gustavo Gennuso se encuentra en Francia para ponencia final antes del veredicto.

Bariloche compite con Málaga (España), Belgrado (Serbia), Phuket (Tailandia) y Minnesota (Estados Unidos).

¡Our #legacy begins today! We dream that an #Expo2027 #Bariloche from the very beginning will be a legacy to the community, and that will contribute to continue building a city of knowledge for the times we are going through and that transcend us #LatinAmerican #Argentina pic.twitter.com/rMa0t3ItyU