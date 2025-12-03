Un niño grave por un vuelco en la Ruta Nacional 237 lucha por su vida en el hospital de Bariloche

El niño ingresó esta tarde de miércoles en grave estado en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche. (foto de archivo)

Las personas que se trasladaban en un vehículo sufrieron lesiones de consideración como consecuencia deun vuelco que ocurrió esta tarde de miércoles a la altura del kilómetro 1590 de la Ruta Nacional 237. Un niño de 9 años se encuentra en grave estado y está siendo sometido en este momento a una intervención quirúrgica de emergencia, en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche.

El director del hospital Víctor Parodi informó hace minutos que una mujer mayor de edad y un niño de 9 años grave ingresaron esta tarde en la guardia.

Dijo que la condición del chico es grave. Comunicó que ahora se encuentra en quirófano y que su pronostico es “reservado”. Tras la cirugía será internado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. Parodi indicó que la señora mayor sufrió politraumatismo, con “fractura de miembro superior”.

Fuentes policiales de Neuquén informaron que el siniestro vial sucedió minutos antes de las 16.40, cuando recibieron el aviso en la comisaría 51 de Villa Traful.

El hecho ocurrió a unos 58 kilómetros de Bariloche

De acuerdo a la información preliminar, hubo un vuelco por causas que se desconocen por el momento y los ocupantes de un vehículo Fiat sufrieron lesiones. El incidente vial ocurrió a la altura del sitio que se conoce como Rincón Creide, a unos 58 kilómetros al norte de Bariloche.

Policías de la comisaría 51 de Villa Traful fueron hasta el lugar del hecho y también bomberos del cuartel de Villa La Angostura, que se encuentran trabajando en el sitio, según explicaron las fuentes.

El tránsito estuvo cortado tras el siniestro vial para facilitar la tarea de los bomberos que auxiliaron a las personas accidentadas. La circulación vehicula se restableció alrededor de las 21.

Los peritos trabajan en el lugar para recolectar información del hecho. Por el momento, se desconoce la identidad de las personas que viajaban en el vehículo y hacia adonde se dirigían.