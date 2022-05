«Un pibe que dice basta»: el papelón de Viviana Canosa sobre los jóvenes que «se van del país»

La conductora televisiva Viviana Canosa protagonizó un papelón al dar por verdadero un tuit de un reconocido youtuber e influencer que hizo un chiste e incluirlo en su columna editorial de todas las noches del programa que se emite por el canal de noticias América 24.

El martes 10 de mayo Luquitas Rodríguez, humorista, streamer y conductor del programa radial «Paren la Mano» de Radio Vorterix había publicado un texto con una imagen de su compañero, el periodista Germán Beder.

«Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo, hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país», decía la publicación con espíritu de humor.

A los seguidores de Luquitas y de Beder la ironía no les sorprendió. Sin embargo, la producción del programa de Canosa no alcanzó a comprender el chiste evidentemente y lo dio por cierto. O no le importó. La conductora al aire citó el tuit en una dura arremetida contra el Gobierno nacional.

«Un pibe que dice basta como tantos millones y como tantos pibes que si tuvieran la posibilidad también se van a la mierda de la Argentina. Nosotros no queremos que se vaya nadie porque a esta Argentina la hacemos mejor entre todos», declaró Canosa mirando a cámara en tono dramático.

Por su parte, Beder aprovechó la ocasión para aludir en su cuenta de Twitter al error de Canosa: «Qué bueno que sacás el tuit a la luz @vivicanosaok. Desde hace días que este usuario luquitaalgo me difama y me stalkea. Vos que tenés las herramientas y, sobre todo, una producción a la altura de tu trayectoria, podrán comprobarlo. Estoy viviendo en Oslo. ¿Sale ese zoom?», ironizó.

JAJAJA es el mejor día de mi vida. https://t.co/lYGxW1wkOx — Hasbullah all nighter (@LuquitaRodrigue) May 12, 2022

Dónde está Luquitas Rodríguez y qué dijo

El youtuber e influencer Luquitas Rodríguez actualmente se encuentra de viaje en Inglaterra, reaccionó al video del insólito editorial de la periodista y sostuvo: «JAJAJA es el mejor día de mi vida».

Siguiendo el chiste, imaginó cómo fue el diálogo previo a levantar el tuit. «La charla fue: ‘Hola Viviana, te recorté para hoy un tuit muy interesante de un chico que se llama ‘HASBULLAH ALL NIGHTER’ sobre la fuga de cerebros, cuando vos quieras me lo pedís».

Como si fuera poco, Luquitas Rodríguez volvió a hacer otra publicación en Twitter para continuar con la historia del supuesto joven que no existe. «Para los que preguntan qué fue de la vida de ‘el pibe que emigra’, lo crucé en un partido de baseball anoche en Arizona». Y agregó: «El loco está bárbaro, pude hablar un rato y me contó que está plantando marihuana y vive mejor que nunca. No lo duden, váyanse».