Un policía baleó a un pitbull que atacó a cuatro personas en Rosario: «Prioricé la vida»

Un policía baleó a un perro Pitbull que atacó a varias personas en Rosario. Dos de las víctimas sufrieron heridas graves por las mordidas, mientras que otras dos resultaron con lesiones leves. El animal sobrevivió y ahora deberá ser intervenido.

La secuencia se registró el domingo por la tarde en la zona oeste de la ciudad, cuando el animal comenzó a atacar a varias personas en la calle.

Tras un primer intento de los vecinos de contener al perro, un policía de civil se acercó y decidió dispararle con su arma reglamentaria. Como resultado el animal quedó lastimado sobre la vereda.

Los heridos fueron llevados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y el perro fue enviado a una clínica veterinaria para ser intervenido.

El relato en primera persona del ataque de un pitbull en Rosario: «Estaba endemoniado»

“Sentí temor, pero prioricé la vida”, comentó el policía que intervino en la escena en diálogo con Cadena 3.

El efectivo contó que circulaba con su auto por la zona cuando se equivocó de calle y vio lo que parecía un robo, por los gritos, y se detuvo. Fue entonces que se dio cuenta de que se trataba del ataque de un perro a varias personas.

“Yo bajé sin la pistola, la dejé en el auto. El animal me empezó a correr a mí, fueron cinco segundos eternos. Me metí en una camioneta, él también. Llegué al auto, metió la cabeza y me tiró el tarascón. Me dejó y agarró a un hombre, parecía un papel como lo zamarreaba. Le perforó una arteria, por eso había tanta sangre en el lugar”, describió.

“Agarré la pistola, busqué un lugar seguro, y le disparé en la cadera. Soltó al hombre y me quiso atacar igual, así que le disparé de nuevo. Todo buscando seguridad para no herir a nadie. Pensé que el perro me agarraba. Le disparé de nuevo. Y no paraba. El último disparo fue a la cabeza, pobre animal. Fue una locura”, dijo.

Una de las víctimas habló hoy con Crónica Tv y dijo que gracias al policía, él puede contar lo sucedido. “Yo ayer iba a la ferretería a comprar unas piezas cuando vino el perro y me saltó al brazo. Me pude zafar y me agarró la pierna. Por suerte vino el policía y me soltó. Me salvó la vida, porque me pudo haber matado”, dijo el hombre.

Un testigo explicó que de no mediar el policía, alguien podría haber muerto. “Un hombre empezó a gritar auxilio, salimos y vimos que estaba siendo atacado por el perro, todo ensangrentado. El perro era un pitbull, estaba endemoniado. Fuimos con un palo, gritando, llamando a los vecinos. El hombre no quería cederle una campera al perro, cuando le sacó la campera el perro volvió a atacarlo”, dijo Gustavo.