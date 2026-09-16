«Deberían poder ingresar sin visa»: la promesa del embajador Peter Lamelas para los argentinos que viajen a Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ratificó las gestiones oficiales para incorporar al país dentro del Programa de Exención de Visado, Visa Waiver Program. La iniciativa busca eximir del trámite a quienes viajen por turismo o negocios.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el diplomático remarcó la afinidad ideológica y de seguridad que une a los Estados Unidos con el gobierno de Javier Milei.

El guiño de Peter Lamelas al Gobierno de Javier Milei

El funcionario norteamericano enfatizó que «somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa».

A su vez, el representante diplomático detalló que en 2024 viajaron 687.444 argentinos hacia ciudades como Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C. No obstante, advirtió que la exención requiere el cumplimiento estricto de los estándares normativos de Washington.

Sobre el otorgamiento del beneficio, el embajador republicano aclaró que «cada caso se decide conforme a la ley, protegiendo la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos».

También el referente internacional remarcó la necesidad de implementar plataformas digitales integradas. El esquema exige la transmisión inmediata de datos migratorios sobre personas con antecedentes o sospechas judiciales al momento de ingresar a los aeropuertos.

Argentina perteneció al sistema de visado simplificado durante la década del 90 bajo la gestión de Carlos Menem. La Casa Blanca retiró la exención tras la crisis económica de 2001 y actualmente solo Chile cuenta con ese estatus en la región.