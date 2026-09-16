Boleto obrero: buscan que trabajadores de Río Negro abonen la mitad del pasaje en colectivo

Proponen un descuento especial para obreros que utilicen el transporte público en Río Negro. Foto: gentileza

Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone que los trabajadores accedan a un 50% de descuento en el transporte público.

La iniciativa establece dos boletos cofinanciados por jornada, y prevé que la Provincia compense a las empresas por la parte del boleto que deje de pagar el beneficiario.

¿Quiénes accederían al boleto subsidiado?

El descuento alcanzaría a trabajadores mayores de 18 años que cuenten con domicilio en Río Negro y cuyo ingreso no supere los cuatro salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), que hoy equivale a $1.535.200.

La propuesta impulsada por la CGT contempla dos viajes por jornada laboral, con posibilidad de ampliar a cuatro en casos particulares como jornadas discontinuas, trabajos en más de un establecimiento o combinaciones entre servicios de transporte.

El proyecto aclara que no sería necesario estar afiliado a un sindicato para acceder al beneficio. La inscripción sería gratuita y podría realizarse de manera presencial o digital, presentando la acreditación de sus ingresos.

Además, en los fundamentos se amplía el beneficio a jubilados y pensionados, aunque los mismos ya cuentan con un descuento nacional del 55% que abarca servicios urbanos e interurbanos donde se utiliza la tarjeta SUBE.

Actividad frutícola en el Alto Valle

En los fundamentos, la confederación gremial señala que unas 80 mil personas utilizan regularmente los servicios urbanos e interurbanos de transporte en el Alto Valle, cifra que aumenta durante la temporada frutícola y cuya distancia disminuye la rentabilidad de quienes lo ejercen.

De este modo, la iniciativa hace énfasis en el transporte interurbano que conecta localidades lindantes, donde se aplicaría automáticamente. Mientras que en el caso del transporte urbano municipal, la adhesión sería voluntaria y aprobada por ordenanza en convenio con la provincia.

Controles y financiamiento

El proyecto establece que la autoridad de aplicación sería la Secretaría de Transporte, encargada de administrar el registro de beneficiarios, controlar los viajes y liquidar las compensaciones.

Además, el beneficio no podría ser utilizado por las empresas como argumento para reducir frecuencias, recorridos, unidades o calidad del servicio.

Finalmente, la propuesta prevé convenios con otras provincias y con Nación para incorporar servicios interprovinciales e interjurisdiccionales con hincapié en aquellos trabajadores que se movilizan entre Río Negro y Neuquén.