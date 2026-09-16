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Julián Álvarez no juega en Atlético de Madrid: el motivo de su ausencia en el equipo de Cholo Simeone

La Araña es baja en el Colchonero por segundo partido consecutivo. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Julián Álvarez, ausente en el equipo Colchonero ante Osasuna.

Julián Álvarez, ausente en el equipo Colchonero ante Osasuna.

Atlético de Madrid recibe a Osasuna por la fecha 6 de La Liga, en Metropolitano,  en busca de un nuevo triunfo que le permita escalar momentáneamente a la tercera posición del certamen y así no perderle pisada a los líderes, Barcelona Real Madrid.

Para este encuentro, el entrenador del Colchonero, Diego Simeone, tendrá una baja de renombre, debido a que no podrá contar con Julián Alvarez, el delantero argentino que fue titular una sola vez en la temporada y que mostró un buen rendimiento ante Liverpool por Champions League.

El motivo de la ausencia de la Araña es físico. Esto se debe a que desde el pasado fin de semana sufre de una sobrecarga muscular, por la que tampoco pudo estar presente en el último compromiso del Atleti, que terminó con goleada a favor contra Real Sociedad por 3 a 0 en Anoeta.

De esta manera, el delantero de 26 años seguirá bajando las cargas con el fin de estar a disposición de Simeone para el próximo domingo, día en el que Atlético de Madrid recibirá a Real Madrid por la primera edición del derby en la temporada 2026/27.

Así las cosas, el reemplazante de Julián será Jonathan David, el delantero canadiense de 25 años que llegó al Colchonero en el último mercado de pases a cambio de 25 millones. Este será su segundo partido en la temporada, mientras que el primero como titular.


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Atlético de Madrid recibe a Osasuna por la fecha 6 de La Liga, en Metropolitano,  en busca de un nuevo triunfo que le permita escalar momentáneamente a la tercera posición del certamen y así no perderle pisada a los líderes, Barcelona Real Madrid.

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