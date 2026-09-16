Julián Álvarez no juega en Atlético de Madrid: el motivo de su ausencia en el equipo de Cholo Simeone

Atlético de Madrid recibe a Osasuna por la fecha 6 de La Liga, en Metropolitano, en busca de un nuevo triunfo que le permita escalar momentáneamente a la tercera posición del certamen y así no perderle pisada a los líderes, Barcelona y Real Madrid.

Para este encuentro, el entrenador del Colchonero, Diego Simeone, tendrá una baja de renombre, debido a que no podrá contar con Julián Alvarez, el delantero argentino que fue titular una sola vez en la temporada y que mostró un buen rendimiento ante Liverpool por Champions League.

El motivo de la ausencia de la Araña es físico. Esto se debe a que desde el pasado fin de semana sufre de una sobrecarga muscular, por la que tampoco pudo estar presente en el último compromiso del Atleti, que terminó con goleada a favor contra Real Sociedad por 3 a 0 en Anoeta.

De esta manera, el delantero de 26 años seguirá bajando las cargas con el fin de estar a disposición de Simeone para el próximo domingo, día en el que Atlético de Madrid recibirá a Real Madrid por la primera edición del derby en la temporada 2026/27.

Así las cosas, el reemplazante de Julián será Jonathan David, el delantero canadiense de 25 años que llegó al Colchonero en el último mercado de pases a cambio de 25 millones. Este será su segundo partido en la temporada, mientras que el primero como titular.