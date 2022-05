Un registro del hospital Castro Rendón de Neuquén reconoció la identidad de género de una mujer trans en 1995

El 5 de junio de 1975 se estrenó en Argentina “Nazareno Cruz y el lobo”, la película dirigida por Leonardo Favio y protagonizada por Juan José Camero y Marina Magalí.

-Cuando yo vi ese nombre en el afiche del cine ya fui Marina Magalí, a los 12 años, pero en secreto.

Diana Marina Magalí Muñiz fuma en el patio interno donde funciona el Archivo de la Memoria Trans en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Allí trabaja, usa un guardapolvo blanco y hasta hace un momento estaba con guantes descartables, escaneando fotos de un álbum. En el sitio se digitalizan, clasifican y conservan registros de la población travesti-trans de todo el país. “La menora” como la apodaban sus compañeras porque era la más chica, nació y vivió en Tigre. Estuvo detenida en comisarías por ejercer la prostitución y usar ropa “no adecuada a su sexo”. Escuchó en un calabozo que la policía en Neuquén “no era tan jodida” y en los ’80 se vino a dedo.

Diana en una de las fotos de su fondo documental alojado en el Archivo de la Memoria Trans.

–A Neuquén llegué buscando libertad. Vivíamos presas, acá nos llevaban 30, 60, 90, 120 días. Sólo por estar trabajando, por estar vestida de mujer. La diferencia era que en Neuquén a vos te llevaban presa, pero al otro día te llevaban al juzgado y de ahí nos largaban. La diferencia era enorme. Estabas en otro país, porque eso no existía acá.

En 1995 estuvo internada en el hospital Castro Rendón, el de mayor complejidad del sistema público de salud de la provincia. En una de las constancias que conservó de aquella época, una de las médicas describió su cuadro de salud, la mencionó en femenino y al lado del nombre que figuraba en su DNI puso entre paréntesis Diana, 17 años antes de que sancionara la ley de identidad de género.

-Es un documento que guardé porque me llamó a mi misma la atención. Ya las enfermeras todas me decían Diana.

El informe de salud que conservó.

Hace una década en Argentina las personas pueden tramitar la modificación de su nombre, imagen y sexo en el DNI y en la partida de nacimiento, sin autorización judicial, sólo con la expresión de la voluntad. En Neuquén desde 2012 hasta marzo de 2022 se hicieron 251 cambios, de acuerdo a las cifras de la Dirección Provincial de Registros Civiles. A partir de 2021 se sumó la posibilidad de seleccionar la opción “x”, para quienes no se sientan contenidos en el par femenino/masculino, por lo que ya se emitieron 31 DNI no binarios.

La ley de identidad de género sancionada el 9 de mayo en el Senado cosechó un altísimo consenso: 55 votos positivos y ninguno negativo. Consagra otros derechos, además, como el acceso a la salud, ya que el sistema público, privado y de las obras sociales debe garantizar las intervenciones quirúrgicas y/ o terapias hormonales, incluidas en el Plan Médico Obligatorio. Para que se cumpla este artículo se ha tenido incluso que recurrir a acciones de amparo. Diana luchó por eso como parte de la organización Conciencia Vihda y festejó la aprobación en el monumento a San Martín. El 4 de junio de 2012 hizo el trámite junto con otras activistas como Luján Acuña, histórica referente provincial de las mujeres trans adultas mayores, y Ornella Infante, actual directora nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI.

-Nosotras decimos que la democracia llegó en el 2012, porque antes no teníamos un documento que dijera quiénes somos. Al tener nuestra identidad tenemos más derechos que antes no teníamos, eso sería lo bueno, más libertad. Y bueno después lo que falta, falta muchísimo. Hay, pero falta, no es suficiente, no se reglamenta bien el cupo laboral. No hay mucho trabajo para personas trans. Lo bueno es que ahora las nuevas generaciones, ya los niñes, ya nacen con padres con otra mentalidad y les acompañan y esas nuevas generaciones van a crecer y van a vivir de otra manera, que yo no pude vivir o que otros no pudieron vivir, o que mis compañeras no pudieron vivir. Eso es buenísimo porque van a crecer, se van a formar, van a estudiar, van a poder ser unas profesionales y después si quieren ser una trabajadora sexual o lo que quieran hacer lo van a hacer, no por obligación como lo hacíamos antes.

Hoy Diana, sobreviviente de la criminalización, la discriminación y la violencia superó los 40 años que es la expectativa de vida que tienen las personas travestis y trans en nuestro país. De todas formas no podrá tener una jubilación, pese a que está a pasos de cumplir con el requisito de la edad.

-Necesitamos una reparación histórica para las mayores, las que pasamos por la dictadura, que estuvimos presas y que no tuvimos oportunidad de formarnos, de estudiar.

Ya sacó pasajes para celebrar el aniversario de la ley en la provincia. Desde 2017 está abocada al archivo, que desde el año pasado cuenta con un equipo en Neuquén.

-Es una mezcla de sentimientos, son alegrías y a veces tristezas, ¿no? Alegrías porque ver una foto de una compañera que ya no estaba en tu mente, porque la memoria a nosotros se nos va por toda la vida que vivimos, porque la noche nos llevó también a hacer estragos con el alcohol, las drogas, y al ver esa cara que ya estaba perdida es una cosa maravillosa y saber que está viva: “Ay sí, está en París”. Bueno esas cosas son hermosas, o está en Italia o vive en Tucumán o se fue a Salta. Cosas lindas y después tristes cuando ves y decís: “¿Qué fue de ella?, no ella murió”.

En el archivo está digitalizado el fondo documental de Diana, que además de imágenes, informes de salud, folletos de las campañas de Conciencia Vihda, guarda grandes cartas de amor de sus pretendientes, dignas de una canción de Favio.

Cronograma de actividades

* Hoy, a las 12, enterrarán una “cápsula del tiempo” en el Paseo de la Diversidad y la Igualdad, ubicado en 9 de Julio y República de Italia. Las personas trans dejarán en un baúl mensajes para las futuras generaciones, con el objetivo de que se abra en el bicentenario de la capital, en 2104.

* El martes 17 se inaugurará un mural de Tehuel de la Torre, el joven trans de 22 años que desapareció el 11 de marzo de 2021 en Buenos Aires y que aún no fue encontrado. Estará en Rodhe y Joaquín Pardo. Ambas actividades son organizadas por las áreas de Diversidad del municipio y de la provincia.