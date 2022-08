Un video viral reaviva la polémica por las fotos con perros San Bernardo en Bariloche

En diciembre de 2019, con el calor del comienzo del verano, Bariloche dio por cerrada una discusión que llevaba años y aprobó una ordenanza para la erradicación de la tradicional fotografía turística con perros San Bernardo en el Centro Cívico, pero esa práctica sigue siendo habitual en la ciudad y un video que se viralizó este invierno volvió a poner el tema en debate.

Cris Pierri, el influencer que en Tik Tok llegó a tener más de 6 millones de visualizaciones con sus videos, estuvo en Bariloche en julio y exhibió con asombro que en el Centro Cívico continúe la práctica de tomar fotografías turísticas con perros de raza San Bernardo.

Sus expresiones indicaban malestar no solo por la tarea, sino también por los turistas: “No puedo entender cómo consumen esto”, afirmó.

Además de filmar a un fotógrafo que realiza esta actividad, en un día de lluvia y con bajas temperaturas, el joven se acercó y le reprochó que ejercía la “explotación animal” y le señaló un grafiti escrito sobre el banco de madera donde se encontraba el perro atado: “Basta de esclavizar perros”, enfatizó tras la lectura en voz alta del mensaje.

De inmediato se volvió a encender la polémica en las redes sociales por esta actividad que cuenta con una ordenanza (3118-CM-19) vigente desde diciembre de 2019, que establece el “marco regulatorio excepcional para la actividad fotográfica con animales”, con casos puntuales en los que un fotógrafo profesional registrado puede realizar la explotación comercial de imágenes con un perro, por una cantidad limitada de horas al día y con la caducidad de la tarea cuando el animal ya no esté en condiciones (o muera).

Vinculado a este debate, también semanas atrás se hizo pública una campaña de “tenencia responsable de perros” que impulsó una empresa de turismo estudiantil que trajo a Bariloche una persona con un disfraz de perro San Bernardo de peluche, para que los egresados se fotografíen en la base del cerro Catedral.

¿Qué pasó con la ordenanza que prohíbe la fotografía con animales?

La ordenanza que se aprobó en la última sesión de la anterior conformación del Concejo Deliberante, el 8 de diciembre de 2019, está vigente, pero nunca se reglamentó, según pudo conocer RÍO NEGRO.

El mismo texto normado que impulsó el oficialismo, en la primera gestión de Gustavo Gennuso, indica un plazo de 30 días para reglamentarla. Pero eso no ocurrió.

Esa normativa no solo establece un registro de fotógrafos y perros autorizados, con la presentación de vacunas, certificados y otras documentaciones, sino que además delimita que queda “prohibida la actividad con canes en la plaza Expedicionarios del Desierto”, es decir sobre la plaza seca del Centro Cívico, aunque permite que existan hasta 3 canes con sus respectivos fotógrafos “en las inmediaciones”.

La normativa también indica locaciones específicas para esta actividad y cupos. Solo pueden permanecer los perros autorizados 3 horas al día, y puede haber 3 en las inmediaciones al Centro Cívico, 2 en la zona de Llao Llao, uno por turno en el Punto Panorámico y uno en la zona del Cerro Catedral. Se prohíbe esta actividad en el parque municipal Llao Llao.

Cuando se debatió la ordenanza, que fue impulsada por la entonces concejal Cristina Painefil (Juntos Somos Río negro) con la colaboración de la Defensoría del Pueblo de Bariloche, y tuvo objeciones por parte de los 16 fotógrafos profesionales que en ese momento ejercían esta actividad en la ciudad, se mencionó que progresivamente dejaría de existir esta tarea a medida que los animales, por su vejez u otros problemas, mueran.

Sin embargo, el texto no es explícito y señala que podrán ejercer la actividad quienes se inscriban con sus perros, mayores a 1 años de edad, “mientras que el can registrado se encuentre en óptimas condiciones según el Departamento de Veterinaria y Zoonosis; una vez ocurrido lo contrario no podrá ejercer la actividad con ese, ni otro can”.

Para la puesta en práctica de esta ordenanza, que en el artículo 1 prohíbe la actividad fotográfica con animales, excepto los permisos especiales de quienes ya lo realizaban y con exigencias puntuales, deben intervenir varias áreas municipales como la Secretaría de Turismo, el departamento de Veterinaria y Zoonosis, y Fiscalización.