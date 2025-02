Una ballena se tragó a un turista en Chile: «Se me cruzó por la cabeza el cuento de Pinocho», dijo el joven de 23 años

Adrián Simancas vivió una experiencia que, sin dudas, recordará toda su vida. Mientras practicaba packrafting junto a su padre una ballena salió a la superficie con la boca abierta y se lo tragó. Algunos segundos después el cetáceo lo escupió. Este fue su relato.

“Estuve dentro de su boca. Fue un momento de mucha confusión. En un principio dudaba, pero al ver el video lo entendí. Desde el momento en que vi algo que se estaba acercando rápidamente, cerré los ojos. Después, sentí como si estuviera dentro de un remolino. Fue algo inolvidable, poético y revitalizante«, aseguró Adrián.

Con tan solo 23 años, el joven turista dijo que se había mantenido «en estado de alerta y eso impidió que me dejara llevar por las emociones», en dialogo con Clarín.

Según compartió, recuerda que iba remando con su padre, cuando sintió un golpe en la parte de atras.

“Pensé que era una ola, pero la fuerza era demasiada. En medio de la confusión, vi algo entre azul y blanco que se cerraba sobre mí. Creí que había muerto porque un animal me había comido y, pensando en la posibilidad de estar atrapado y sobrevivir dentro de una ballena, se me cruzó por la cabeza el cuento de Pinocho. Creí que ya no había nada por hacer hasta que el chaleco me impulsó hacia arriba”, manifestó.

Una ballena se tragó a un turista en Chile que hacía packrafting: la tranquilidad del padre y su ayuda fueron clave

El padre del joven mantuvo la calma y su reacción fue clave para dar instrucciones al joven, mientras que en el video se lo puede escuchar indicándole que se «agarrara al bote» y se quedara «tranquilo», mientras él iba a buscarlo y su hijo solo dijo: «Pensé que me había tragado».

Según indicaron especialistas en fauna marina, las ballenas jorobadas suelen alimentarse abriendo la boca cuando emergen a la superficie para tragar la mayor cantidad de presas posibles entre las que destacan el plancton y peces pequeños, pero los seres humanos no forman parte de su dieta, por lo que de inmediato soltó al hombre.