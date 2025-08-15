Una bebé de 10 días y otras seis infancias esperan una familia solidaria en Neuquén

Hasta este miércoles ya son siete las infancias que buscan una familia solidaria en Neuquén. Semanas atrás, el Gobierno provincial lanzó la convocatoria para el amparo de seis niñas y niños, pero este martes hizo un llamado específico para un bebé de tan solo diez días de edad.

A través de la subsecretaría de Familia del ministerio de Gobierno se conoció la quinta convocatoria, por lo que hasta este miércoles ya son siete las infancias que se encuentran bajo medidas de protección excepcional dictadas por la Justicia: una bebé de 10 meses, una niña de dos años; tres hermanas de cuatro, seis y ocho años; y dos niños de siete y nueve años.

Familias Solidarias busca evitar la institucionalización priorizando los contextos familiares para la inclusión de los niños y adolescentes hasta tanto se resuelva las medidas judiciales generadas por la separación temporaria de sus familias de origen.

Se trata de una medida de Protección Excepcional que se genera a partir de la detección de una vulneración de derechos y da origen a la búsqueda de familias que puedan albergar transitoriamente a niñas, niños y adolescentes brindándoles cuidado y afecto, incluyéndolos en su hogar y acompañando el proceso hasta tanto se resuelva su situación legal.

En paralelo, se trabaja con sus familias para revertir la situación que generó la medida. Es importante recordar a las personas y familias postulantes que se trata de un cuidado transitorio, sin posibilidad de tramitar una adopción.

La resolución de la medida judicial puede implicar que el niño vuelva a su familia de origen en condiciones saludables de crianza o que cuando esto no es posible, sea adoptado por una familia inscripta en el Registro Único de Adopción (RUA). En cualquiera de las dos resoluciones posibles, el acompañamiento de la familia solidaria es fundamental.

Los interesados en sumarse a Familias Solidarias podrán inscribirse en la página web oficial familiassolidarias.neuquen.gov.ar y luego serán contactados por el equipo de selección del programa. Se pueden realizar consultas de lunes a viernes, de 8 a 15, en calle Almirante Brown 980 de Neuquén, comunicándose sólo por WhatsApp al 2994 127862 o enviando un correo a equiposeleccion@neuquen.gov.ar.