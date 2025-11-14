Una camioneta quedó destruida tras sufrir un vuelco en la Ruta 3: su conductor fue trasladado a Sierra Grande

La Ruta Nacional 3 fue escenario de un impactante vuelco que dejó como resultado un herido y una camioneta casi irreconocible. El conductor del vehículo, tras su rescate, tuvo que ser trasladado al hospital de Sierra Grande.

Grave vuelco en la Ruta 3: lo que se sabe

El siniestro ocurrió el jueves, minutos antes de las 21, a aproximadamente 10 kilómetro de la ciudad de Sierra Grande.

Desde Bomberos Voluntarios de la localidad mencionada detallaron que tras recibir el aviso del siniestro, salieron hacia el lugar y constataron que se trataba del vuelco de una camioneta particular. Si bien aún se investiga cuál fue el origen del siniestro, se pudo determinar que el conductor habría perdido el control.

El comisario Gustavo Rodríguez detalló a Diario RÍO NEGRO que el hombre, de unos 33 años y oriundo de Puerto Madryn, circulaba de norte a sur por la Ruta 3 y perdió el control tras morder banquina. Debido a esto, la camioneta dio varias vueltas y terminó quedando sobre uno de los márgenes a la vía.

El conductor afortunadamente no salió despedido, pero los bomberos tuvieron que rescatarlo del interior y aunque se encontraba consciente, presentaba heridas por lo que se le brindó «atención primaria» y luego la trasladaron al nosocomio de Sierra Grande para una mejor asistencia.