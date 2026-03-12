Una camioneta se prendió fuego tras un vuelco en la Ruta 6: el conductor fue trasladado a Roca

Un accidente de tránsito ocurrido este jueves alrededor de las 13:45 en la Ruta Provincial 6 dejó como saldo a un hombre herido luego de que la camioneta en la que circulaba volcara y se incendiara. El hecho se registró a unos 30 kilómetros al norte de El Cuy, y hasta el lugar se dirigió la Policía de Río Negro.

Volcó y se incendió una camioneta en la Ruta 6 cerca de El Cuy

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron una camioneta volcada que se estaba incendiando en medio de la cinta asfáltica, mientras dos personas intentaban sofocar el fuego.

Tras controlar el incendio, los policías entrevistaron a un obrero, quien señaló que se encontraba trabajando en la zona y fue alertado del siniestro. Al llegar, aseguró que no había nadie dentro del vehículo. Un vecino de El Cuy que también estaba en el lugar manifestó lo mismo.

Según se pudo establecer de manera preliminar, el vehículo siniestrado era una camioneta Ford F100, que circulaba por la Ruta 6 en sentido norte-sur. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del rodado, provocó el vuelco y posteriormente se produjo el incendio. La camioneta transportaba combustible en dos tambores de 200 litros y cuatro bidones de 30 litros.

Posteriormente, se hizo presente otro obrero, quien trasladó al conductor hasta el hospital de El Cuy. Allí, el oficial de guardia de la Comisaría 23.° logró entrevistarse con el hombre, de 70 años y domiciliado en esa localidad, quien relató que el accidente ocurrió cuando intentó esquivar a un perro que se cruzó en la ruta.

En el hecho intervino el Destacamento Especial de Seguridad Vial Paso Córdoba, que avisó al fiscal de turno y convocó al Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Más tarde se confirmó que el conductor fue derivado al hospital de Roca para una mejor atención.

Desde el centro de salud se informó que el hombre presentó una fractura de húmero distal, escoriaciones menores en la mano derecha y una herida cortante en el codo. Fue asistido por el servicio de Traumatología, donde se le realizó la reducción de la fractura, y se encuentra estable y fuera de peligro.