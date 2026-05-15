Una científica argentina descubrió cómo transformar yerba mate usada en energía para baterías

La ingeniera química e investigadora del CONICET, Florencia Jerez, desarrolló un innovador método para convertir residuos de yerba mate usada en carbón activado destinado a la fabricación de supercapacitores, dispositivos capaces de almacenar y liberar energía rápidamente.

El proyecto, desarrollado junto a investigadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, podría convertirse en una alternativa sustentable para mejorar el rendimiento y la vida útil de las baterías, especialmente en dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos.

Según explicó Jerez, los ensayos realizados en laboratorio demostraron que los supercapacitores fabricados con carbón derivado de yerba mate pueden extender hasta dos años la vida útil de las baterías tradicionales.

De residuo a tecnología energética

En Argentina se generan más de un millón de toneladas de yerba mate usada por año, residuos que generalmente terminan en basurales o rellenos sanitarios. A partir de esa problemática, la científica buscó combinar almacenamiento energético con economía circular.

“Empezamos a investigar cuáles eran los residuos vegetales regionales más abundantes en Argentina y apareció la yerba mate. Nos dimos cuenta de que nadie la había utilizado para producir carbones activados para almacenamiento de energía”, explicó la investigadora.

El proceso consiste en secar los restos de yerba, someterlos a altas temperaturas y luego aplicar tratamientos químicos y térmicos hasta obtener un polvo negro conocido como carbón activado.

Ese material se utiliza para fabricar supercapacitores, dispositivos complementarios a las baterías convencionales.

Qué son los supercapacitores

Los supercapacitores permiten almacenar y liberar energía en tiempos muy cortos, algo clave en acciones que requieren alta potencia instantánea, como:

Encender dispositivos electrónicos

Arrancar autos eléctricos

Sistemas de recuperación rápida de energía

A diferencia de las baterías tradicionales, que entregan energía de manera sostenida, los supercapacitores responden rápidamente y ayudan a reducir el desgaste de las baterías principales.

Actualmente, el carbón activado utilizado para fabricar estos componentes suele producirse mediante la quema de madera, lo que implica tala de árboles y altos costos de importación.

La propuesta del equipo argentino permitiría reemplazar ese material por residuos orgánicos abundantes y de bajo costo.

Esperan financiamiento para escalar el proyecto

Jerez confirmó que la investigación ya superó la etapa de laboratorio y que ahora buscan financiamiento para avanzar hacia una prueba piloto a escala industrial.

“Ya realizamos todas las pruebas necesarias. Ahora estamos esperando financiamiento para hacer una escala piloto y luego poder transferir la tecnología a nivel industrial”, sostuvo.

El desarrollo abre la puerta a una alternativa sustentable con potencial impacto en la industria energética y tecnológica, aprovechando uno de los consumos culturales más característicos de Argentina: la yerba mate.