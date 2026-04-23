Una científica argentina fue distinguida entre las 25 mentes más brillantes del mundo por su aporte ambiental

La investigadora cordobesa Andrea Izquierdo fue seleccionada entre las 25 mentes más destacadas del planeta tras recibir el premio Frontiers Planet Prize 2026, uno de los reconocimientos más importantes a nivel global en materia de salud planetaria y soluciones frente a la crisis ambiental.

Izquierdo obtuvo la distinción en la categoría “National Champion” por una investigación centrada en la minería de litio y la necesidad de integrar los saberes de comunidades locales e indígenas en el diseño de políticas para una transición energética más justa.

Un enfoque que une ciencia y saberes ancestrales

El trabajo de la científica propone incorporar el conocimiento tradicional de comunidades del norte argentino —especialmente de Jujuy, Salta y Catamarca— en la evaluación del impacto ambiental de la extracción de litio, un recurso clave para el desarrollo de energías limpias.

Su estudio, publicado en la revista Environmental Science & Policy, plantea que las políticas globales deben adaptarse a las realidades territoriales e incluir variables que hoy no están contempladas, como el impacto en la cultura local, la salud mental y los cambios en las dinámicas comunitarias.

La investigación identificó 15 impactos socioambientales principales vinculados a la minería en el altiplano andino, que luego fueron validados a través de entrevistas y encuestas a comunidades locales.

Participación y justicia en la transición energética

Andrea Izquierdo desarrolla su labor en el CONICET, el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal y la Universidad Nacional de Córdoba, donde impulsa una mirada que busca equilibrar el desarrollo económico con el respeto por los derechos de las comunidades.

En diálogo con Infobae, Izquierdo destacó que “el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas o ancestrales es muy amplio y abarca muchos aspectos distintos de la vida”. Según su mirada, este conocimiento está tan interconectado que, si se intenta dividirlo en partes más pequeñas y estudiarlo por separado, se pierde mucho de su valor y profundidad. Por eso, señala que estas culturas ven el saber de forma global, mientras que la ciencia suele analizar los temas de forma más separada y técnica.

El estudio también reveló que el 89% de las personas consultadas percibe conflictos sociales y vulneración de derechos vinculados a la actividad minera, lo que refuerza la necesidad de repensar el modelo actual.

Un reconocimiento con impacto global

El jurado del premio, presidido por el científico Johan Rockström, destacó que el aporte de la investigadora argentina ofrece respuestas concretas a desafíos globales como el cambio climático, la gestión del agua y la gobernanza de recursos estratégicos.

El reconocimiento posiciona a Izquierdo en la escena internacional y pone en agenda un enfoque clave: que la transición energética no solo sea eficiente, sino también inclusiva y socialmente justa.

Con información de Infobae.