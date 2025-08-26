Una docente murió por tuberculosis en Bariloche en medio de la suba de casos a nivel nacional

Una mujer murió este martes en el Hospital Privado Regional (HPR) de Bariloche tras haber contraido tuberculosis mientras la enfermedad crece a nivel nacional. Así lo confirmó a Diario RÍO NEGRO, un funcionario del área de Educación de la provincia. La víctima ejercía como docente.

Tuberculosis: el caso en el contexto nacional y de Río Negro

Ante la consulta de este medio, el delegado de Educación de la Zona Andina, Santiago Velázquez, solo manifestó que “Salud Pública se encarga del caso”. “¿Se puso en marcha algún protocolo?”, se consultó. “Seguramente así lo están haciendo”, fue la respuesta.

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro informaron que mañana (miércoles) a las 10:30 brindarán una conferencia de prensa en el aula 2 de Docencia del hospital local. El encuentro tendrá como eje un “caso de enfermedad respiratoria”, y se adelantó que se abordará información general y, en la medida de lo posible, aspectos particulares del caso ocurrido en Bariloche.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), publicado el 25 de agosto de 2025, durante las semanas epidemiológicas 1 a 33 de este año se notificaron en el país 10.967 casos de tuberculosis. La cifra representa un incremento del 32% respecto de la mediana del período 2020-2024, que fue de 8.286 casos. El registro corresponde al inicio del año hasta mediados de agosto y refleja una tendencia nacional en alza de esta enfermedad.

A partir de la pandemia por Covid-19, los casos de tuberculosis registran un aumento a nivel nacional. En 2024 se diagnosticó la enfermedad en 16.600 personas.

Según las autoridades sanitarias de Río Negro, la provincia no acompaña la tendencia nacional. Gabriela Vázquez, coordinadora del Departamento de Tuberculosis en Río Negro, aseguró que hay estabilidad, con un promedio de 90 anuales en los últimos años. Durante el primer semestre del año, la provincia registró 39 casos nuevos. Ahora se conoció un nuevo caso en Bariloche.

El primer síntoma de la tuberculosis es la tos por más de 15 días. Poco después, se suma el cansancio, la pérdida de peso, la falta de apetito y la sudoración nocturna. Como los síntomas generan confusión, muchas veces, no se consulta.

Entre 2 y 4 personas mueren por año a causa de la tuberculosis en el país. Son casos avanzados y vinculados a otros cuadros de salud. El tratamiento es prolongado y dura seis meses. Consiste en la toma de cuatro antibióticos durante los dos primeros meses; mientras que en una segunda fase, los últimos 4 meses, se toman dos antibióticos a través de una misma pastilla.

Tuberculosis: lo que hay que saber

La tuberculosis es una enfermedad prevenible, tratable y curable, provocada por una bacteria conocida como bacilo de Koch. La forma más común afecta a los pulmones, aunque también puede comprometer otros órganos y volverse más grave.

Se transmite por el aire: basta con compartir durante varias horas un espacio cerrado y poco ventilado con alguien que tenga la enfermedad activa para correr riesgo de contagio.

Los primeros signos suelen ser confusos: una tos persistente por más de quince días, fiebre, cansancio, pérdida de peso o sudoración nocturna. Muchas veces, la demora en la consulta retrasa el diagnóstico. Cualquier persona puede enfermar, aunque el riesgo aumenta en quienes tienen defensas bajas, enfermedades crónicas, viven en hacinamiento o atraviesan condiciones de vulnerabilidad.

La prevención se apoya en medidas simples: la vacuna BCG en recién nacidos, ventilar los ambientes, cubrirse al toser o estornudar y acompañar a quienes atraviesan la enfermedad para que no interrumpan la terapia.

El tratamiento, disponible de manera gratuita en el sistema público, consiste en la combinación de antibióticos durante al menos seis meses. Cumplirlo hasta el final es la única garantía de cura y de evitar que la bacteria se vuelva resistente.

En definitiva, la clave para cortar la transmisión está en detectar a tiempo, tratar con constancia y sostener a la persona enferma hasta su recuperación.