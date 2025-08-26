Complejo rescate en una zona «rocosa» de Roca: una mujer de 47 años se lesionó en Paso Córdoba, cómo fue el operativo

A las 16:30 los bomberos de Roca recibieron un llamado de alerta este martes: una mujer de 47 años se había lesionado la pierna mientras corría en Paso Córdoba. Por la zona «rocosa» debieron dejar el camión cisterna a 1 kilómetro y medio de distancia y llegar a pie. ¿Cómo se encuentra la corredora?

Desde Bomberos de Roca informaron a Diario RÍO NEGRO que una ambulancia del SIARME la estabilizó y la trasladó hasta el hospital por la lesión en una de sus piernas. Fuentes relacionadas indicaron que se habría fracturado en una caía.

El complejo operativo de 3 horas para rescatar a la mujer de Roca

Bomberos recibieron el llamado alertando sobre un rescate alrededor de las 16:30. Sin embargo, recién a las 19:30 culminaron con el operativo.

«Tuvimos que dejar el móvil a un kilómetros y medio, luego cinco bomberos siguieron a pie, con la dificultad de que es una zona muy rocosa. Al llegar al lugar encontramos a una mujer de 47 años con una lesión en una de las extremidades inferiores», relataron.

Fuentes relacionadas agregaron que la zona del rescate fue en un «sector de bajada de caballos», una «zona de bardas». Comunicaron que la mujer «presentaría quebradura de tobillo a raíz de sufrir caída».

Comentaron que, al arribar, se constató que «con vehículos no se podía llegar al lugar, por lo cual se solicitó bomberos y a la ambulancia» su urgente asistencia.

En el rescate trabajó personal de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios y personal del SIARME.

Desde el Ministerio Público Fiscal iniciaron un protocolo de búsqueda de personas para dar con el paradero de un vecino de Aguada Guzmán. Según detallaron tiene 70 años y es intensamente buscado desde el sábado.

El hombre se llama Santiago Echegaray, tiene 70 años y vive en Aguada Guzmán. En los detalles sobre su búsqueda indicaron que tiene contextura delgada, cabello corto «entrecano», tez trigueña y mide 1.65cm.

La última vez que lo vieron fue el sábado 23 de agosto. Vestía una «camisa a cuadrille gris y un gorro de lana violeta».

Desde la Fiscalía indicaron que ante cualquier novedad deben comunicarse con el 911 o dar aviso en la comisaría más cercana.