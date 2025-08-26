Descartan contaminación con fentanilo en el caso «sospechoso» de Viedma

El Ministerio de Salud de Río Negro confirmó este miércoles que no se trata de un caso de intoxicación por fentanilo el que se había reportado la como «sospechoso» hace una semana. La información se dio a conocer tras los resultados de «exhaustivos análisis».

La cartera sanitaria había elevado la notificación del caso al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica luego de que un paciente presentara un cuadro clínico compatible con un posible brote de enfermedad invasiva asociada a fentanilo contaminado y se explicó como «un ejercicio de transparencia y responsabilidad».

Tras la investigación epidemiológica y el seguimiento clínico del paciente, así como los resultados de los análisis de laboratorio pertinentes, se confirmó que el cuadro no guarda relación con la partida de medicamentos contaminados.

«El paciente, que recibió atención en una institución privada de salud de Viedma, ha evolucionado favorablemente» indica la información oficial y recuerda que el gobierno «mantiene la vigilancia activa sobre los stocks de medicamentos en el sistema de salud público y privado, en estrecha colaboración con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)».

Hace una semana desde Salud se alertó sobre un «caso sospechoso» de un paciente que había tenía una intervención quirúrgica a fines de abril al que se le había administrado fentanilo y, luego, presentó algunos síntomas compatibles con la contaminación que afectó a un centenar de personas en todo el país.