Inglaterra reaccionó y lo empató en el cierre del primer tiempo ante Noruega por un lugar en las semifinales del Mundial

Inglaterra y Noruega se miden en Miami por una lugar en las semifinales. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Inglaterra y Noruega se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026 en Miami, por un lugar en la semifinal del certamen.

Finalmente, Declan Rice será titular en el equipo de Thomas Tuchel, que no contará con su lateral derecho Jarell Quansah. Por él, ingresará John Stones.

En los nórdicos el principal cambio pasa por la salida de Antonio Nusa y el ingreso de Andreas Schjelderup.

El ganador de este partido clasificará a semifinales y se verá las caras contra el vencedor de Argentina-Suiza, que jugará el último encuentro de los cuartos este sábado a partir de las 22:00 en Kansas.

En el comienzo del partido, Noruega buscó tener la posesión y lo costó ser profundo en el ataque. Insinuó con una maniobra en ataque que no terminó bien. En tanto, Inglaterra se fue acomodando en el campo y logró tener el control del juego.

La primera de riesgo llegó a los 18 minutos, con un centro cerrado por banda izquierda que no pudo ser conectado de lleno ni por Bellingham ni por Madueke.

Luego, a los 22, antes de la pausa de hidratación, el seleccionado inglés llegó con profundidad con un centro de O’Reilly que Madueke no llegó a conectar, pero el extremo logró poner de nuevo el balón en el área y en el cierre Ryerson terminó enviando la pelota al lateral.

Antes de la media hora, Harry Kane intentó con un pontente tiro libre que se fue por arriba del travesaño. El delantero remató desde el borde del área grande tras falta contra Bellingham.

El Golazo de Noruega 1 Inglaterra 0 vía @DSports…



Los Vikingos quieren más… https://t.co/OWKuctxwdp — FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA (@PachoRodriG) July 11, 2026

El marcador se quebró a los 36′ cuando Andreas Schjelderup sacó un envío que tenía destino de centro y terminó ingresando en el palo más alejado de Pickford. El balón dio en el palo y ingresó en el arco para el 1-0 de Noruega.

Antes del tanto, Noruega había llegado con una jugada elaborada de Martin Odegaard que Ryerson centró desde la derecha y Haaland cabeceó a las manos de Pickford.

En la acción siguiente, Odegaard probó de zurda desde afuera y Pickford se recostó sobre su izquierda y controló en dos tiempos.

Sin embargo, los ingleses no se rindieron y a los 46′ Bellingham tomó la pelota en el borde del área a la carrera, se filtró en el área noruega, se sacó marcas de encima y definió cruzado con zurda al segundo palo para el 1-1.

Las formaciones del partido

Noruega: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Moiler Woife, Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup, Sorloth, Ryerson y Haaland

Inglaterra: Pickford, Guehi, Konsa, Stones, O’Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon y Kane