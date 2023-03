Una mujer de Cipolletti devolvió dinero a La Mosca y luego fue premiada

Alejandra Pino de 34 años es una vecina de Cipolletti que hace algunos años fue premiada por miembros de la banda “La Mosca”. Recibió dinero y el lugar que hoy habita junto a su familia; su casa.

La magia llegó gracias a un acontecimiento que ocurrió en enero de 2009. Aquel año Alejandra se encontraba realizando sus tareas de manera habitual, en ese entonces trabaja en el servicio de maestranza del hotel Patagonia. Por suerte del destino o casualidad, aquel año La mosca llegaba a Cipolletti para presentarse a tocar en una edición de la Fiesta Nacional de la Pera en Allen.

Luego de los eventos que se realizaron en el predio de Camioneros, el grupo musical se fue de la ciudad. Aquel episodio marcó inició de la relación de Alejandra con los chicos de La Mosca. Todo ocurrió a raíz de un suceso, y es que luego del evento el grupo musical se olvidó dinero en efectivo en la habitación del hotel.

Horas después de que se marcharan, Alejandra encontró una bolsa mientras realizaba sus tareas de limpieza en el hotel. Contó que aquel día ingresó a trabajar de manera normal. Entró a la habitación, ordenó, luego dio vuelta el colchón para sacudirlo y allí se encontró con la sorpresa. Una bolsa repleta de dinero que cayó a sus pies, era el pago por el espectáculo. En ese entonces ella no sabía quienes se habían hospedado en esa habitación.

Muchos sentimientos pasaron por su cabeza, pero ella tenía claro lo que debía hacer. Devolver el dinero. Fue así que terminó sus tareas y se dirigió a ver a la dueña del hotel para entregarle lo que había encontrado.

“Yo estaba muy sorprendida y me preguntaba quién se había olvidado esa plata. Para el momento era muchísimo dinero, luego me enteré que eran 38 mil pesos”, expresó.

Después de darle el dinero a Olga Damato, la dueña del hotel, la joven regresó a su hogar. Al día siguiente, preguntó en el trabajo si sabían de quién era el dinero y allí se enteró que pertenecía a los integrantes del grupo musical.

Luego de devolver el dinero al productor, fue premiada con el 10% del motín, en total 3800 pesos. “Fue una fortuna en aquel momento”, expresó Alejandra, “mi sueldo en esa época era de 500 pesos mensuales, con el dinero que ellos me dieron pude comprar muchas cosas”.

Luego, también la banda se comunicó con la joven para agradecerle. Allí le expresaron que no conocían gente así. La alegría fue inmensa para Alejandra y la suerte siguió llegando.

Cuando La Mosca se presentó en la Fiesta de la Actividad Física pudo cantar con ellos en el escenario principal. Tiempo más tarde, en 2012 fue invitada a participar del programa “Todo es posible” conducido por Julián Weich en complicidad de Guillermo Novellis y los músicos. Allí recibió el premio mayor, un regalo que le cambió la vida. Su hogar.

“Nunca pensé que en base a lo que había hecho, el devolver el dinero iba a recibir tanto. En el programa me regalaron una casa prefabricada, fue muy emocionante. Actualmente vivo en esa casa en el barrio Arévalo y cada día agradezco el gesto tuvieron ellos conmigo”, manifestó Pino.

Ahora Alejandra se encuentra con muchas ansias esperando al domingo para poder volver a verlos en el escenario. “Me gusta el grupo, y tengo un recuerdo tan lindo que me quedó de ellos. Los estoy esperando, nunca pensé que me iba a pasar todo esto, menos que me iban a regalar una casa. Tengo solo palabras de agradecimiento para ellos”, expresó.