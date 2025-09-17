Una mujer herida por un impactante choque sobre la Ruta 22 en Roca: ¿cómo fue?

Este miércoles se registró un impactante choque sobre la Ruta Nacional 22 en Roca. Los protagonistas fueron dos vehículos y debido al impacto, una mujer tuvo que ser trasladada al hospital local.

Cómo fue el impactante choque sobre la Ruta 22 en Roca

El siniestro ocurrió minutos antes de las 8 sobre la Ruta 22 y su intersección con la calle Jujuy. Fuentes policiales informaron que el choque fue protagonizado por una camioneta Toyota conducido por un hombre de 41 años y una Volkswagen Suran conducido por una mujer de 33 años.

Si bien aún se intenta esclarecer cómo se originó el impacto, detallaron que la camioneta fue quien impactó con el lateral derecho del Volkswagen. Se presume que la Toyota chocó cuando el vehículo intentó ingresar a la Ruta ya que circulaba por la calle Jujuy de norte a sur.

Foto: Juan Thomes

Debido al fuerte impacto, ambos vehículos terminaron sobre un costado de calzada a metros de un puesto de ventas.

La conductora de la Suran fue hospitalizada en Roca. Foto: Juan Thomes

Desde la Policía indicaron que la conductora de 33 años recibió varios golpes y por este motivo tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital López Lima de Roca.