Crimen de Oscar Ripari en Roca: uno de los imputados por encubrimiento accedió a una probation

Una de las personas imputadas por encubrimiento en el homicidio de Oscar Ripari, ocurrido en diciembre pasado en Roca, accedió a una suspensión de juicio a prueba. La resolución se tomó luego de que la defensa presentara la propuesta y la fiscalía no se opusiera al planteo.

El caso, que todavía mantiene detenido a otro hombre acusado de ser coautor del crimen bajo la calificación de “homicidio en ocasión de robo”, sigue bajo investigación judicial y policial con diversas pericias pendientes.

Probation por dos años y medidas de conducta

El defensor penal público explicó que su asistido, imputado por encubrimiento, no tenía antecedentes penales y por ello solicitó la probation por dos años. La misma incluye medidas como constituir y mantener domicilio, no cometer nuevos delitos, realizar presentaciones periódicas en la oficina de control, no consumir estupefacientes ni abusar de bebidas alcohólicas.

Además, el imputado ofreció el pago de una suma de dinero, que finalmente se resolvió destinar a la compra de insumos que requiera el Gabinete de Criminalística. El juez de Garantías advirtió que, en caso de incumplir las reglas de conducta, se podrá revocar el beneficio y continuar el proceso penal.

La investigación del crimen de Ripari

El homicidio de Oscar Ripari fue investigado a lo largo de varios meses en conjunto con la Policía de Río Negro y los equipos técnicos del Ministerio Público Fiscal. Entre las pruebas reunidas se encuentran actas policiales, croquis del lugar del hecho y numerosas entrevistas, incluyendo la del dueño de la carnicería que había prestado a Ripari el cuarto lindante donde vivía.

Los informes del Gabinete de Criminalística, la autopsia y las historias clínicas revelaron lesiones graves en cabeza, rostro y mano, concluyendo que la muerte fue causada por una hemorragia interna.

Pericias, allanamientos y prisiones preventivas

El legajo fiscal incluye resultados de allanamientos realizados entre enero y abril de este año, además de pericias a teléfonos, análisis de cámaras de seguridad y objetos secuestrados. La Brigada de Investigaciones elevó informes que entrecruzan estos elementos y permiten sostener la acusación contra los principales imputados.

Actualmente, la investigación sigue abierta y aún restan pericias para completar el proceso penal. En paralelo, la Justicia prorrogó las prisiones preventivas del hombre acusado de homicidio en ocasión de robo y de otra mujer imputada por encubrimiento, mientras avanza la causa.