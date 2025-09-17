Lo detuvieron con cocaína y un arma en Centenario: recibió 3 años y 9 meses de prisión

El hombre fue detenido en Centenario con cocaína, cannabis y un arma de fuego de fabricación casera.

Un hombre fue condenado en Centenario a la pena de 3 años y 9 meses de prisión tras ser detenido en la vía pública con cocaína y un arma de fuego de fabricación casera. La sentencia también incluyó el pago de una multa superior a los $600 mil y el decomiso de dinero secuestrado durante el operativo.

El procedimiento judicial se resolvió mediante un juicio abreviado presentado en la Ciudad Judicial, donde la fiscal del caso, Silvia Moreira, junto al asistente letrado Pablo Jávega, detallaron los términos del acuerdo alcanzado con el imputado, Fernando Fuentes.

Los hechos de la madrugada en Centenario

El episodio ocurrió el 19 de mayo pasado, cerca de la 1.55 de la madrugada. Fuentes caminaba por la calle Salta, casi Puerto Madryn, portando un arma tipo “tumbera”, apta para el disparo, con un cartucho percutido en su interior y otros dos en su poder.

Personal policial, que se encontraba en la zona y escuchó una detonación de arma de fuego, se dirigió al lugar y logró detenerlo en la esquina de Puerto Madryn entre Tucumán y Salta, tras darle la voz de alto.

La droga y el dinero secuestrado

Una vez trasladado a la Comisaría Quinta de Centenario, se requisó la mochila que llevaba. Allí se encontraron envoltorios con 374 gramos de cocaína, 26 gramos de cannabis sativa y $119 mil en efectivo. El dinero fue decomisado junto con el arma.

La fiscalía aclaró que, a partir de la investigación desarrollada junto a la Policía provincial, no surgieron indicios de que la droga estuviera destinada a la comercialización. “No encontramos movimientos o ingresos de dinero sospechosos de comercio de estupefacientes”, explicó la fiscal Moreira.

La condena y los argumentos judiciales

El juez de garantías Luis Giorgetti avaló el acuerdo de juicio abreviado, en el que se estableció la pena de 3 años y 9 meses de prisión y el pago de una multa de $630 mil.

Entre los atenuantes considerados, se mencionó la falta de antecedentes penales de Fuentes y su aceptación de responsabilidad en los hechos, lo que permitió avanzar en un acuerdo sin necesidad de juicio oral.