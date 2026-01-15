Una mujer se fracturó en el filo del cerro Catedral

Una mujer de 35 años sufrió una lesión en una pierna cuando descendía del filo del cerro Catedral, en dirección del refugio Frey al Jakob. Esta mañana fue evacuada en helicóptero por un integrante de la comisión de auxilio del Club Andino Bariloche.

«La mujer formaba parte de un grupo de cuatro amigos, todos kinesiólogos, que realizaba la travesía Cuatro Refugios. Bajando el filo en dirección al Jakob, antes de valle de Rucaco, se lastimó», contó Francisco Velazquez, de la comisión de auxilio. Advirtió que la mujer habría sufrido una fractura.

Recalcó que como contaban con el equipo necesario, el grupo decidió acampar en la zona para pasar la noche, hasta que se pudiera concretar el traslado con el helicóptero.

«El refugiero del Jakob se acercó hasta el lugar para dar asistencia. Esta mañana se decidió proceder a la evacuación bien temprano por la meteorología. La mujer fue trasladada al sanatorio San Carlos», agregó Velázquez.