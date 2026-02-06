Una multitud de 270.000 personas hizo vibrar el arranque de la Fiesta de la Confluencia 2026 en la Isla 132

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 tuvo un comienzo arrollador. En una primera jornada definida como intensa y vibrante, unas 270.000 personas coparon el predio de la Isla 132 desde el inicio de las actividades, marcando un récord de asistencia para un día de apertura. Con el correr de las horas, la música y el clima festivo fueron ganando protagonismo, confirmando el pulso de una edición atravesada por la energía del reencuentro en el evento más convocante del país.

Desde temprano, el predio comenzó a activarse con una circulación constante de público que se apropió de cada rincón: desde los escenarios principales hasta los espacios gastronómicos y los sectores de descanso a la vera del río. La apertura musical estuvo a cargo del talento local: Nube y Erika Sofía, ganadores del certamen Pre Confluencia, tuvieron la responsabilidad de dar inicio a la grilla y marcaron el ritmo de la tarde ante un fuerte acompañamiento de los primeros asistentes.

Una grilla para todos los gustos

Con el avance de la tarde y la llegada de la noche, la Isla se llenó de jóvenes y familias que se movieron en marea entre las distintas propuestas. La programación del jueves fue un viaje por diversos estilos: pasaron por el escenario Migrantes y Rombai para ponerle fiesta al atardecer, seguidos por la emoción y la identidad patagónica de Los Berbel.

Los momentos cumbre llegaron bien entrada la noche. Luciano Pereyra protagonizó uno de los segmentos más esperados y coreados por la multitud, mientras que el cierre quedó en manos de Karina, quien sostuvo la intensidad y el baile hasta la madrugada en una jornada que no dio respiro.

«Una fiesta que se ganó el corazón del país»

El aspecto institucional también tuvo su lugar. El intendente Mariano Gaido encabezó el lanzamiento oficial de esta 13° edición junto al gobernador Rolando Figueroa. Durante la recorrida, Gaido destacó el valor de la Confluencia como un motor de desarrollo turístico y económico: «Es una Fiesta que se ganó el corazón de los argentinos y que hoy posiciona a Neuquén a nivel nacional», expresó.

El jefe comunal hizo hincapié en el modelo de gestión: la fiesta se desarrolla con «costo cero» para el municipio, sostenida por la participación del sector privado, la venta de entradas preferenciales y los beneficios comerciales. Este esquema permite garantizar la gratuidad del evento masivo y, al mismo tiempo, impulsar la actividad económica y el empleo en la región.

Premios, servicios y lo que viene

La noche también trajo suerte para tres asistentes en los tradicionales sorteos. Miguelina Ailín Marinao se llevó el premio mayor de la jornada, un Toyota Yaris 0km; mientras que Pablo Valdez ganó una moto eléctrica Super Soco y Shirley Desirée Grossenbacher se adjudicó un monopatín eléctrico. Cabe recordar que la rifa continúa e incluye el sorteo de una vivienda y una Toyota Hilux en los próximos días.

Más allá de los shows, la fiesta desplegó una propuesta integral que funcionó a pleno: el espacio Neuquén Emprende con más de 200 expositores, las activaciones en el Centro de Convenciones Domuyo con el Dino Jump y la plataforma aérea Elevé, y un operativo de servicios que garantizó el transporte gratuito y la seguridad en los accesos.

La expectativa ahora se traslada a este viernes, la segunda noche que promete explotar con el género urbano. La grilla arrancará a las 18 con los ganadores del Pre Confluencia, seguidos por Tuli (19:00), Lauty Gram (19:50), Roze (20:40) y FMK (21:50). La recta final será para Ángela Torres (23:00) y un cierre a puro cuarteto y fiesta con Luck Ra a las 00:30.