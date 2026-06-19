Murió tras recibir un disparo con el arma reglamentaria de su novia policía y su familia pide respuestas

La muerte de Fernando Artaza, un cordobés de 30 años que residía en Mendoza, quedó bajo investigación judicial y abrió una fuerte controversia entre la hipótesis oficial y los cuestionamientos planteados por su familia. El joven falleció tras recibir un disparo con el arma reglamentaria de su pareja, una agente de la Policía de Mendoza, durante un episodio ocurrido en el centro de la capital provincial.

El hecho ocurrió el lunes por la noche en una playa de estacionamiento ubicada en la zona de las calles San Juan y Catamarca. Según la reconstrucción preliminar de la Justicia, Artaza mantenía una discusión con su novia cuando tomó el arma de la mujer y se efectuó un disparo.

Tras el incidente, fue trasladado de urgencia a un hospital con signos vitales, pero murió poco después debido a la gravedad de la herida.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron a la agente, que se encontraba de civil. De acuerdo con su declaración inicial, Fernando le quitó la pistola en medio de la discusión y luego se disparó.

En el marco de la investigación, la Policía Científica secuestró una pistola Taurus calibre 9 milímetros, además de municiones y los teléfonos celulares de ambos. También se realizaron peritajes sobre las manos de la mujer para determinar si había efectuado disparos.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que no se detectaron restos de pólvora en las manos de la policía. Además, los estudios criminalísticos concluyeron que la trayectoria del proyectil y la mecánica reconstruida del hecho no evidencian, hasta el momento, la participación de terceros.

Con esos elementos, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo descartó por ahora una responsabilidad penal de la agente en la muerte de Artaza.

Las dudas de la familia

Sin embargo, los familiares del joven expresaron públicamente sus cuestionamientos a la versión oficial. A través de un comunicado difundido en redes sociales, aseguraron que les resulta difícil aceptar la hipótesis de un suicidio.

“Fernando era una persona que amaba la vida, tenía una hija de cinco años a la que adoraba profundamente y muchos proyectos por delante”, señalaron.

Los allegados también cuestionaron la forma en que se enteraron de lo ocurrido. Según afirmaron, la noticia llegó a través de la Policía y no por parte de la pareja del joven. Además, indicaron que intentaron comunicarse con ella sin obtener respuestas.

Otro aspecto que remarcaron fue la demora en la notificación. De acuerdo con el comunicado, Artaza falleció el lunes por la noche, pero sus familiares fueron informados recién el miércoles por la mañana.

“Pasaron más de dos días sin que sus padres, hermanos o demás seres queridos fueran informados de lo ocurrido ni de su estado de salud”, expresaron.

El contexto de la relación

En el mismo texto, los familiares sostuvieron que días antes del hecho Fernando había manifestado a una de sus hermanas su intención de regresar a Córdoba. Según ese relato, cuando comunicó esa decisión a su pareja, ella habría reaccionado rompiendo sus tarjetas bancarias, su documento de identidad y su licencia de conducir.

Por ese motivo, la familia solicitó que se investigue no solo el episodio que terminó con la muerte del joven, sino también el contexto previo y la dinámica de la relación que mantenían.

Mientras avanza la causa judicial, la Inspección General de Seguridad de Mendoza abrió una investigación administrativa para analizar la actuación de la agente involucrada. Hasta el momento no se dispusieron sanciones y la mujer permanece con licencia y asistencia psicológica.